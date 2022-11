Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 14 a venerdì 18 novembre, ci saranno alcune novità. In particolare, Carmen avrà i sensi di colpa per il licenziamento di Kiros e così andrà da Victor e lo pregherà di riassumere l'operaio, ma il futuro marito di Carmen non vorrà sentire ragioni.

Intanto, Julia sarà stufa della presenza costante di Diana nella sua vita di coppia e così dirà a Mario di portare sua madre a cena fuori, in quanto vorrà passare una serata in intimità con Sergio.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, tra Julia e Sergio ritornerà il sereno, in quanto i due sono ritornati ad essere una coppia e convivono a casa della donna. Purtroppo per i due ci sarà un solo problema, cioè quello della presenza fissa di Diana.

Nel frattempo a Rio Muni, Carmen sarà distrutta dai sensi di colpa e cercherà in tutti i modi di convincere il suo futuro marito Victor a far ritornare in fabbrica Kiros. Purtroppo per la donna, però, ogni tentativo di convincere Victor risulterà vano. Alla fine, sarà lo stesso Kiros a confessare a Carmen che il licenziamento non è stato un problema, in quanto non vorrà mai più lavorare in ebanisteria, ma preferisce stare alla larga da questo luogo.

Poco dopo, Ventura verrà a sapere che Patricia gli ha sottratto le casse in cui aveva nascosto le armi e per questo motivo l'uomo minaccerà la donna. In particolare, Ventura dirà a Patricia che se non gli restituirà le armi, Angel non sarà più sicuro a Rio Muni. Alla fine, l'imprenditore deciderà di confessare alla donna che questo contrabbando di armi ha come obiettivo quello di dare la possibilità agli indigeni di combattere ad armi pari con gli spagnoli.

Intanto, Ines avrà sempre più sospetti nei confronti di Alicia. Quest'ultima infatti darà modo di sospettare alla donna perché si comporterà in maniera sempre più strana.

Successivamente, Sergio sarà incuriosito dai diari che Julia continua a leggere e per questo motivo l'uomo farà qualche domanda alla sua donna per saperne di più sull'argomento.

La giovane però si rifiuterà di parlare dell'argomento dei diari con Sergio.

Infine, Julia, sarà stanca della presenza di sua madre nella sua vita di coppia e così chiederà a Mario di portare Diana a cena fuori. In questo modo Julia e Sergio potranno finalmente trascorrere una serata in intimità.

Nel frattempo, Elena studierà un progetto per evitare la riduzione della giornata lavorativa dei dipendenti della bottega.