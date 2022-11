Edoardo Tavassi è stato uno degli ultimi concorrenti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 e ha fatto alcune dichiarazioni riguardo alla sua presunta donna ideale. Tra queste ci sarebbe anche l'ex gieffina Soleil Sorge, che avrebbe desiderato conoscere nell'ultima edizione de L'Isola dei famosi, poiché ne sarebbe davvero attratto fisicamente.

A quel punto, Luca Onestini ha spinto Edoardo a conoscerla, poiché - secondo lui - sarebbe stata con uomini peggiori. Durante l'ultima puntata del GF Vip Party, Sorge ha replicato alle parole del romano classe 1985, elogiandolo per il suo umorismo e ha colto l'occasione di lanciare una frecciata all'ex fidanzato Luca.

Le parole di Soleil Sorge su Edoardo Tavassi e Onestini

"La simpatia vince su tutto", ha esordito così Soleil Sorge, parlando di Edoardo Tavassi in una puntata del GF Vip Party. "Che sono stata con gente peggio? Sicuramente parlava di lui", ha poi replicato l'influencer italo-americana alla frecciatina del suo ex compagno Luca Onestini, ora in gara al GF Vip 7.

"Tra le peggiori qualità ha sempre quella di sminuire gli altri, a differenza di Edoardo, che invece umanamente fino ad ora, sembra una persona genuina, un gentleman", ha inoltre aggiunto Sorge su Luca. "Avrei avrei accettato anche un appuntamento a cena", ha infine chiosato Soleil sulla "dichiarazione romantica" di Edoardo.

Soleil Sorge lancia il suo primo libro: i commenti di alcuni fan

Oltre al successo della sua conduzione al fianco di Pierpaolo Pretelli della trasmissione "GF Vip Party", Soleil Sorge pubblicherà il suo primo libro autobiografico, intitolato "Il manuale della st...a", edito da Sperling & Kupfer.

La data d'uscita è fissata il 15 novembre 2022.

La notizia è stata commentata dai fan dell'influencer attivi sui social: "Soleil Sorge voglio il tuo libro. Prenotato!", ha scritto un utente entusiasta su Twitter.

"Voglio inviare "un in bocca al lupo" a Soleil per il suo libro 'Il manuale della st...a' Prossimamente, nelle librerie sarà un successo nelle vendite e verrà invogliata a scriverne un altro.

Complimenti a lei e al suo editore" ha cinguettato qualcun altro.

"Arrivo in ritardo lo so, ma in bocca al lupo per questa nuova avventura a Sole. Le auguro un gran successo sia in termine di vendite ma anche di esempio, spunto per tutte quelle persone che si ritroveranno o capiranno leggendo il suo libro", ha commentato una utente, augurando buona fortuna all'ex gieffina.