Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5, da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Sergio dirà a Diana che dovrà lasciare casa loro, in quanto lui e Jiulia hanno bisogno di maggiore intimità. Diana però sembrerà non ascoltare le parole di Sergio e farà finta di niente.

Nel mentre nel passato, Carmen e Victor saranno ai ferri corti e la tensione sarà altissima. Proprio a causa di ciò, Linda e Ines decideranno di intervenire nella questione tra Carmen e Victor e inviteranno i due a confrontarsi in maniera pacifica e trovare un modo per ricongiungersi.

Successivamente, Francisco avrà un confronto con sua figlia, a cui racconterà in che modo ha conosciuto Kiros quando era solo un bambino.

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5 da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre, Sergio ribadirà ancora una volta a Diana che non potrà più stare in casa loro, in quanto lui e Julia ora che si sono ricongiunti hanno bisogno di una maggiore intimità. Diana però sembrerà non capire le parole di Sergio.

Intanto, Maria proverà in tutti i modi a confortare Cloe che sembrerà essere molto giù di morale.

Nel frattempo nel passato in Africa, la situazione tra Carmen e Victor sarà sempre più complicata e la tensione sarà altissima.

Poco dopo, i rapporti tra Carmen e Victor si faranno sempre più tesi al punto tale che l'uomo inizierà addirittura a mettere in dubbio i suoi sentimenti nei confronti della ragazza. Proprio per questo motivo, Linda e Ines decideranno di intervenire nella questione tra Carmen e Victor e inviteranno i due a confrontarsi in maniera pacifica e trovare un modo di ricongiungersi.

Successivamente, Francisco racconterà a Carmen il modo in cui ha conosciuto Kiros, quando quest'ultimo era solo un bambino.

Francisco trascorrerà una piacevole serata con Patricia

Poco dopo, Francisco trascorrerà una serata davvero piacevole in compagnia di Patricia. Quest'ultima intanto approfitterà della serata piacevole per accennare con Francesco di alcune delle vicende passate che più hanno avuto un significato.

Infine, Patricia spiegherà al padre di Carmen quali sono i suoi progetti futuri.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Un altro domani, per scoprire cosa accadrà ai vari protagonisti della soap opera. Per rivedere gli appuntamenti precedenti con la telenovela basterà andare sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.