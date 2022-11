Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, Diego Giordano continuerà a focalizzare la sua attenzione su Lia Longhi e non perderà occasione per corteggiarla e manifestarle il proprio interesse nei suoi confronti. La ragazza è arrivata di recente a Palazzo Palladini, dove ha fatto di tutto affinché Roberto Ferri e Marina Giordano la assumessero come domestica, dopo il licenziamento di Silvana. Lia, grazie al suo brillante curriculum, ha fatto un'ottima impressione soprattutto all'imprenditrice, che ha poi convinto il compagno a dare una chance alla giovane.

Così, Longhi ha ottenuto il lavoro, ma ha iniziato immediatamente a svolgere delle ricerche relative al Palazzo, dal momento che il suo arrivo a Posillipo è legato ad un misterioso tesoro lasciato tra le mura del condominio da una famiglia ebrea durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal canto suo, Diego si è invaghito di Lia fin dal primo momento e ha provato ad avvicinarsi a lei, ma senza successo. Tuttavia, la situazione è cambiata quando il giovane Giordano ha scoperto la donna all'interno del seminterrato di Alberto Palladini e Lia, messa alle strette, ha confessato a Diego di essere entrata di nascosto nell'appartamento dell'avvocato per cercare i gioielli della sua famiglia, gli stessi ebrei che trovarono rifugio a Palazzo Palladini anni prima.

A questo punto, la distanza tra loro si è accorciata e, come segnalano gli spoiler della soap opera partenopea, Giordano prenderà un'iniziativa del tutto inaspettata che potrebbe segnare una svolta nel suo rapporto con Lia.

Un posto al sole, spoiler: Raffaele fornirà al figlio un'occasione d'oro

Diego, dunque, approfitterà di una coincidenza fortunata che si verrà a creare grazie a suo padre Raffaele.

Quest'ultimo, come ogni anno, sarà impegnato ad organizzare l'allestimento del suo presepe natalizio e, proprio grazie ai suoi pastori, il ragazzo troverà il coraggio di chiedere a Lia di uscire con lui. La ragazza, presa alla sprovvista, alla fine accetterà l'invito di Giordano e i due, come si evince dalle anticipazioni di Un posto al sole, trascorreranno una serata all'insegna della spensieratezza e della leggerezza, che servirà ad avvicinarsi molto.

Purtroppo per Diego, però, le cose non andranno come sperato e la Longhi sembrerà tirarsi indietro quando il figlio di Raffaele proverà a far evolvere il loro rapporto in qualcosa di più intimo e profondo. Il ragazzo si darà per vinto oppure continuerà a corteggiare la domestica di casa Ferri? Per scoprirlo, non ci resta che seguire le prossime puntate di Un posto al sole, a partire dalle ore 20:50 su Rai 3, dal lunedì al venerdì.