Non è passata neppure una settimana da quando Ida e Alessandro hanno lasciato insieme U&D, ma sono già trapelati molti Gossip sul loro conto. Al termine della registrazione in cui si sono scelti, ad esempio, Platano e Vicinanza hanno cenato in un ristorante di lusso per suggellare la loro unione. Pochi giorni dopo, però, il napoletano è stato beccato mentre passeggiava con una ragazza mora che non era la neo fidanzata. Prime voci di crisi per i protagonisti del dating-show di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Nel Trono Over di U&D si è formata una nuova coppia, ma sono in tanti a pensare che non durerà a lungo.

Un parere che stanno condividendo molti spettatori del dating-show, è che tra Ida e Alessandro non ci sarebbero le basi per una relazione stabile, soprattutto visto che sono stati un po' spinti da Tina Cipollari a lasciare la trasmissione insieme.

Da quando si sono scelti davanti alle telecamere, comunque, la dama e il cavaliere hanno iniziato una vita a due e, come testimoniano le Instagram Stories che Platano ha pubblicato dopo la registrazione del 4 novembre (l'ultima alla quale i neo fidanzati hanno partecipato), sono partiti da una cenetta romantica in un locale di lusso nel centro di Roma.

Trascorso il weekend, però, in rete ha cominciato a circolare una foto che potrebbe mettere in crisi la gelosissima parrucchiera, un'immagine che alcuni passanti hanno catturato di nascosto e dove si vede Vicinanza per le vie della sua città d'origine.

Lo scatto sul protagonista di U&D

La segnalazione con protagonista Alessandro, dunque, è arrivata per prima a Deianira Marzano, che nelle scorse ore l'ha condivisa con i suoi tanti follower di Instagram.

Una persona che per caso si è imbattuta nell'ormai ex cavaliere di U&D, ha raccontato di averlo visto passeggiare fianco a fianco con una giovane mora che sicuramente non era Ida.

Il napoletano, dunque, è stato paparazzato per le vie della sua città, Salerno, mentre si intratteneva con una ragazza dai capelli lunghi della quale non si conosce l'identità.

Lo scatto in questione è troppo poco per poter già parlare di una crisi in corso tra la parrucchiera e l'imprenditore, però i fan non possono non notare che i due si sarebbero già separati dopo circa 24 ore romantiche trascorse nella capitale.

Ida e Alessandro, inoltre, non hanno preso parte alla registrazione del dating-show di sabato 5 novembre, anche perché il loro percorso è concluso e ora è tempo di viversi lontano dai riflettori per più tempo possibile.

Lo scetticismo dell'opinionista di U&D

La segnalazione su Alessandro è arrivata domenica 6 novembre, ovvero due giorni dopo la sua uscita di scena con Ida da U&D.

Sembra improbabile che i due abbiano già chiuso, ma è difficile capirlo con certezza perché per regolamento non possono ancora mostrarsi insieme sui social network.

Finché non viene trasmessa in tv la puntata in cui lasciano mano nella mano il dating-show, Platano e Vicinanza devono evitare di farsi vedere in pubblico e soprattutto di apparire l'uno sul profilo social dell'altro.

Le prossime registrazioni saranno decisive per capire se la storia d'amore tra la parrucchiera e l'imprenditore è decollata oppure se si è trattato di un "fuoco di paglia".

La maggioranza dei telespettatori è certa che a breve i due torneranno in studio per annunciare la loro rottura, e dello stesso parere si è detta Tina Cipollari poco prima che i due abbandonassero in coppia il Trono Over.

L'opinionista, infatti, è stata l'unica a palesare delle perplessità sulla durata di questa relazione, ma soltanto il tempo stabilirà chi aveva ragione.