Francesco Demir e Viola Vitale costretti a dirsi addio nelle nuove puntate di Viola come il mare 2? L'appuntamento con la fiction che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi è confermato su Canale 5 per la prossima stagione televisiva 2023/2023.

La fiction, dopo il buon successo di ascolti registrato in queste settimane di messa in onda, è stata riconfermata sulla rete.

I colpi di scena non mancheranno e, uno di questi potrebbe mettere per sempre la parola fine al sogno d'amore della coppia Viola-Francesco.

Mediaset torna a puntare su Viola come il mare 2: confermate le nuove puntate

Nel dettaglio, i risultati della prima stagione di Viola come il mare sono stati particolarmente positivi in tv e streaming.

La fiction con Can Yaman ha registrato una media di quasi tre milioni di spettatori a settimana su Canale 5, con uno share che sfiorato il muro del 17%.

Grandi risultati anche in streaming, dove attualmente la serie continua a essere uno dei prodotti più visti dal pubblico sul sito Mediaset Infinity.

Insomma ottimi risultati per la serie televisiva, motivo per il quale gli sceneggiatori sono già all'opera per mettere a punto le trame della seconda stagione.

Francesco e Vitale costretti a dirsi addio in Viola come il mare 2?

Ma cosa succederà a quali saranno le sorprese che terranno banco in Viola come il mare 2? Una di queste potrebbe compromettere per sempre il rapporto tra Francesco e l'affascinante giornalista interpretata da Francesca Chillemi.

I due, infatti, potrebbero scoprire di essere figli dello stesso padre e di conseguenza verrebbe alla luce che in realtà sarebbero fratelli.

Tutto nasce dal colpo di scena che c'è stato nel corso dell'ultima puntata della prima serie: la mamma di Francesco teneva tra le mani la foto di un uomo che era lo stesso di cui, pochi minuti prima, Viola aveva scoperto fosse suo padre.

E, proprio con quella foto, la mamma di Demir si apprestava a dire tutta la verità a suo figlio prima che la fiction venisse interrotta, lasciando così gli spettatori al cospetto di un finale aperto.

In attesa di rivedere i due protagonisti all'azione per questo nuovo ciclo di puntate della seconda stagione, sia Can che Francesca si dedicano ai loro nuovi progetti professionali.

I nuovi impegni di Can Yaman e Francesca Chillemi prima di Viola come il mare 2

L'attore turco sarà impegnato con le riprese di una nuova serie che arriverà nel corso del prossimo anno sulla piattaforma streaming Disney+.

Francesca Chillemi, invece, si sta dedicando alle riprese di Che Dio ci aiuti 7, la storica e popolarissima serie televisiva di Rai 1 che da quest'anno la vedrà protagonista in prima persona con la sua Azzurra, pronta a sostituire suor Angela.