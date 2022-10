La storyline che vede protagonista Lia Longhi entrerà ancor più nel vivo negli episodio Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 17 al 21 ottobre.

In queste puntate, la cameriera di Roberto Ferri, come rivelano le anticipazioni, origlierà una conversazione tra Alberto Palladini e Mastro Peppe riguardante lo spazio vuoto scoperto dietro al seminterrato e deciderà di intrufolarsi a casa dell'avvocato per indagare, ma qualcuno la coglierà in flagrante.

Nel frattempo la tensione tra le sorelle Cirillo aumenterà ancor di più mentre Viola non si renderà conto del malessere che prova il piccolo Antonio per la separazione tra lei ed Eugenio.

Upas, puntate 17-21 ottobre: Marina in grave pericolo

Marina che farà preoccupare tutti per la sua prolungata assenza, negli episodi Un posto al sole in onda dal 17 al 21 ottobre, scoprirà di essere finita in un incubo dal quale sembrerà non esserci via d'uscita.

Nel frattempo, Manuela aiuterà Jimmy a prendere una decisione di carattere sentimentale ed otterrà la gratitudine di Niko. La giovane Cirillo farà di tutto per essere presente nella vita di Niko e di suo nipote, ma finirà per scatenare la rabbia di sua sorella Micaela, la quale reagirà sferrando un colpo basso.

Intanto, Sasà si preparerà ad andare ad un appuntamento al buio che gli è stato organizzato da Guido e Mariella ed un suo conoscente che lui stima molto, lo aiuterà e lo incoraggerà a fare questo passo.

Poco dopo, Roberto riceverà una lettera il cui contenuto avrà il sapore dell'addio mentre Cerruti avrà sempre più dubbi e dolori sentimentali. Ciò darà a Michele lo spunto per parlare in radio di un argomento attuale e solo apparentemente leggero.

Un posto al sole, trame 17-21 ottobre: Lia si intrufola in casa di Alberto, ma viene scoperta

Viola sarà determinata a conquistare una nuova quotidianità mentre Antonio nonostante sia circondato dall'affetto dei nonni faticherà ad abituarsi al nuovo equilibrio familiare. Intanto, Micaela dirà delle parole offensive a Manuela e Niko e lui sarà pronto a fare la prossima mossa contro la madre di suo figlio non rendendosi conto che l'unico a soffrire per questa situazione è proprio Jimmy.

Nel frattempo, Mastro Peppe approfitterà dei lavori a Palazzo Palladini per continuare a corteggiare Giulia.

Ad un certo punto, però, l'uomo farà una scoperta che potrebbe dare l'indizio fondamentale a risolvere un mistero che dura da tantissimi anni. Poco dopo, Mastro Peppe e Alberto parleranno dello spazio vuoto nascosto dietro il seminterrato e Lia origlierà la loro conversazione. La cameriera di Ferri deciderà così di indagare di persona e si intrufolerà a casa di Alberto, ma sarà colta in flagrante da qualcuno.

Viola non si accorge del malessere di Antonio

Chiara si preparerà a partire per andare nel centro di disintossicazione ed iniziare il percorso per liberarsi dalla dipendenza dalla droga.

Per questo motivo, Nunzio nei prossimi episodi di Un posto al sole, deciderà di farle un regalo indimenticabile e per non sbagliare chiederà consiglio a Rossella. Viola, intanto, continuerà a fare la conoscenza di Damiano, ma ciò la distrarrà al punto tale da non accorgersi del malessere di Antonio, il quale sarà arrabbiato con lei per la decisione di non voler più vivere con Eugenio.

Ornella e Raffaele, dunque, decideranno di intervenire per risolvere la situazione quanto prima. Nel frattempo, Lia, dopo essere stata scoperta sul fatto, si renderà conto di non poter più agire liberamente a Palazzo Palladini. Infine, anche Jimmy e Blanca si improvviseranno investigatori.