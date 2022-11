Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare della scomparsa di Susanna, ma stavolta la vicenda verrà analizzata sotto una prospettiva totalmente diversa a quanto avvenuto finora. Le anticipazioni rivelano infatti che, dopo il dolore e la sofferenza, verrà dato spazio alla rabbia e al desiderio di vendetta.

In particolare Manlio Picardi proporrà a Niko una "strategia" per sbarazzarsi in via definitiva di Lello Valsano e, a quanto pare, quest'ultimo si mostrerà, sorprendentemente, disposto ad assecondare il piano di vendetta.

Un posto al sole: la rabbia di Manlio

Niko (Luca Turco) verrà a conoscenza della possibilità di una riduzione di pena per Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Il giovane Poggi si sentirà crollare il mondo addosso all'idea che l'uomo che ha ucciso Susanna (Agnese Lorenzini) possa non pagare fino in fondo per i suoi crimini, tuttavia riporrà ancora fiducia nella giustizia.

In seguito, l'avvocato Poggi telefonerà a Manlio (Paolo Scalondro) per avvertirlo di questa eventualità. Quest'ultimo, dopo avere ascoltato le novità, si infurierà e chiederà a Niko un incontro in carcere per parlargli di una sua idea per "risolvere" la questione.

Una targa commemorativa

Niko deciderà di incontrare Manlio per ascoltare cosa ha da dirgli.

Il colonnello rivelerà al ragazzo di conoscere alcune persone in carcere che potrebbero risolvere in via "definitiva" la questione Lello. Il giovane avvocato andrà via ma la parole del militare continueranno a risuonare nella sua testa.

In seguito il giovane Poggi si recherà alla commemorazione in onore di Susanna. Alla presenza dei suoi cari e di Eugenio Nicotera verrà svelata una targa commemorativa in onore delle vittime della camorra.

Niko è accecato dalla rabbia

La rabbia e il dolore per la morte di Susanna, spingeranno Niko a prendere molto sul serio la proposta di Manlio. Il ragazzo, tormentato nell'animo dal lutto, perderà ogni fiducia nella giustizia dello stato e deciderà quindi di agire in prima persona.

A quanto pare Niko si farà plagiare dalle parole del colonnello e deciderà di aiutare l'uomo nel suo progetto criminoso.

L'apporto del ragazzo non sarà passivo, ma sarà anzi determinante alla fine della riuscita del piano.

Niko dovrà infatti procurarsi il denaro da dare ai sicari per uccidere Lello. Le anticipazioni rivelano che Poggi andrà alla ricerca di soldi, ma non svelano l'epilogo di questa vicenda. Pare difficile pensare che Niko possa rendersi complice di un omicidio, comunque nei prossimi giorni se ne saprà probabilmente qualcosa in più.