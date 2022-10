Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 10 al 14 ottobre, confermano che Viola inizierà a frequentare Gabriele. I due professori avranno modo di conoscersi e andranno anche a pranzo assieme, scoprendo così di essere molto in sintonia.

Nel frattempo, Eugenio sarà sempre più ossessionato dall'idea di dover fornire la dovuta protezione a sua moglie e un incidente farà precipitare gli eventi. Il furto dell'auto di Viola infatti lo metterà in allarme al punto da spingerlo a chiedere l'intervento di Ornella per convincere sua figlia ad accettare una scorta.

La sua preoccupazione però finirà per sortire un effetto deleterio sul suo matrimonio, spingendo la giovane Bruni ad allontanarsi definitivamente da lui.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 ottobre: Gabriele si interessa a Viola

Viola (Ilena Lazzarin) accetterà un invito a pranzo da parte di Gabriele (Davide Dolores) e i due inizieranno a frequentarsi, scoprendo di avere molte cose in comune. Frequentare il professor Nespolino sarà come una ventata d'aria fresca per la giovane Bruni che finalmente assaporerà un po' di normalità, e potrà godersi un assaggio di vita comune lontano da tutti i problemi.

Rientrata a scuola però Viola dovrà fare i conti con uno spiacevole evento, la donna scoprirà infatti che la sua auto è appena stata rubata.

Un posto al sole, trame 10-14 ottobre: Nicotera insiste per la scorta

Il fatto che una vecchia auto sia sta rubata, in pieno giorno davanti a una scuola, metterà in allarme Eugenio (Paolo Romano). Il magistrato, deciso a non sottovalutare neanche il più piccolo campanello d'allarme, si convincerà del fatto che quello non sia un furto casuale ma bensì un atto intimidatorio ai danni di Viola.

L'uomo deciderà quindi che è giunto il momento di assegnare una scorta a sua moglie, ma come convincerla?

Nicotera, consapevole di non avere più ascendente su Viola, pregherà Ornella (Marina Giulia Cavalli) di intercedere per lui e spiegare a sua figlia che ha bisogno di protezione per lei e per il piccolo Antonio (Eduardo Scafora).

Viola lascia Eugenio

Viola discuterà a lungo con Ornella e Raffaele (Patrizio Rispo) sul da farsi, ma la sua posizione non muterà: lei non vuole nella maniera più assoluta una scorta. Dinanzi all'appello accorato della mamma, la ragazza cederà e deciderà di prendere una decisione molto sofferta. Accetterà la scorta per il bene suo e di Antonio, ma allo stesso tempo lascerà definitivamente Eugenio.

Viola prenderà quindi tutte le sue cose e si trasferirà in pianta stabile a Palazzo Palladini assieme al bambino. Finirà dunque così la storia tra Viola ed Eugenio? Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.