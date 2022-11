La puntata di Un posto al sole di lunedì 21 novembre sarà ricca di novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Bianca vorrà stupire Antonello, organizzandogli una festa e Franco e Angela dovranno gestire la decisione della figlia. Nel frattempo, Eugenio sarà più presente in famiglia e, quindi, Viola e il piccolo Antonio saranno più sereni, mentre Niko sarà incerto se vedere Manlio.

Un posto al sole, anticipazioni 21 novembre: Bianca organizza una festa per Antonello

Bianca ha preso la prima cotta per un suo compagno di classe. Negli ultimi mesi, la piccola Boschi si era invaghita di Antonello e aveva iniziato a soffrire per l'amore non corrisposto del ragazzino. Con pazienza e calma, la figlia di Franco e Angela aveva avuto un avvicinamento al bambino, grazie a una giornata trascorsa insieme all'aperto. Nella puntata di Un posto al sole del 21 novembre, Bianca sarà intenzionata a organizzare una festa per Antonello. Al momento, non è chiaro se il party sarà in occasione del compleanno del suo compagno di classe o per qualche altra ricorrenza.

Un posto al sole, trama 21 novembre: Franco e Angela alle prese con la decisione di Bianca

Nel frattempo, mentre Bianca dovrà iniziare i preparativi per la festa per Antonello, Franco e Angela si troveranno alle prese con la decisione della figlia. Nella puntata di Un posto al sole del 21 novembre, i coniugi Boschi non ostacoleranno la bambina, ma dovranno gestire la situazione.

Attualmente, non sono trapelati i dettagli sull'evento e non è chiaro se la festa si svolgerà a scuola oppure se verrà fatta alla terrazza di Palazzo Palladini. Inoltre, non sono emerse informazioni su Antonello e come prenderà l'iniziativa della sua compagna di classe e se sarà felice di quanto organizzato da Bianca.

Un posto al sole, episodio 21 novembre: Eugenio è presente con Viola e Antonio

Durante la puntata di Un posto al sole del 21 novembre, ci sarà una piacevole novità per Viola e Antonio. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Eugenio sarà più presente in famiglia e, pertanto, la professoressa Bruni e il piccolo Nicotera saranno più sereni. Al momento, non è chiaro se l'insegnante il magistrato metteranno da parte i problemi avuti negli ultimi mesi e se per la coppia possa esserci un ritorno di fiamma. Nel frattempo, Manlio tornerà nella vita di Niko e chiederà all'avvocato di incontrarlo. A quel punto, il figlio di Renato sarà combattuto, perché non saprà se vedere il suo ex suocero o evitarlo. Inoltre, attualmente, non sono trapelati indizi che facciano capire come mai il signor Picardi tornerà a Napoli e quali siano le sue intenzioni.