Una vita sta per chiudere definitivamente i battenti. L'ultima puntata andrà in onda il 12 novembre nel pomeriggio di Canale 5 e non mancheranno i colpi di scena. Si scoprirà che dietro alle mosse di Gabriela, ci sarà Cayetana Sotelo Ruz. Lo si scoprirà grazie ad una telefonata tra le due donne, che avverrà subito dopo la morte di Genoveva.

Cayetana è viva e telefona a Gabriela: colpo di scena nel finale di Una vita

Dopo quasi 1.500 puntate, Una vita chiude definitivamente i battenti. Il pubblico di Canale 5 dirà addio ai protagonisti di calle Acacias sabato 12 novembre.

Una puntata finale che si preannuncia ricca di colpi di scena. In particolare, si evincerà che Gabriela non è l'ingenua ragazza che ha fatto credere a tutti. Dopo la morte della madre Genoveva, la ragazza riceverà una telefonata, dalla quale si capirà che ha agito per conto di Cayetana Sotelo Ruz: la dark lady per eccellenza di Una vita è la complice di Gabriela. Le due donne hanno tramato alle spalle di Genoveva, cercando di avvelenarla, per entrare in possesso delle sue ricchezze. Il loro piano è stato solo anticipato dalla mossa di Aurelio, visto che sarà lui a uccidere Genoveva, battendole sul tempo.

Cayetana pronta a tornare ad Acacias, Felipe va via con Dori: finale di Una vita

Sta di fatto che, nell'episodio finale di Una vita, si capirà che Cayetana sarà pronta a fare ritorno ad Acacias, riprendendosi tutto ciò che è suo.

Dopo la dipartita di Genoveva, il maggiordomo Marcelo verrà portato via dalla polizia per essere interrogato. Altre vicende, invece, avranno il loro lieto fine. Ad esempio Felipe deciderà di seguire Dori a Ginevra. Buone notizie in arrivo anche per Pascual e Hortensia. L'uomo le chiederà di sposarlo e lei accetterà. In questo gran finale i telespettatori scopriranno che Casilda deciderà di non lasciare Rosina, nonostante la vincita alla lotteria.

La donna, infatti, investirà la somma vinta nella società che creerà proprio con Rosina e Liberto. Ecco che nella puntata finale, il pubblico potrà rivedere uno dei personaggi più amati di questi anni. Si tratta di Leonor Hidalgo, che giungerà ad Acacias con il marito Inigo e le tre gemelle. Insomma, un finale tutto da vedere.

I protagonisti di Acacias si congederanno dal pubblico italiano dopo ben sette anni. Una vita, infatti, è in onda su Canale 5 dal giugno del 2015 e in tutti questi anni ha appassionato non poco i telespettatori. Per non perdersi nulla di questo finale di stagione, si ricorda che l'ultima puntata di Una vita andrà in onda sabato 12 novembre su Canale 5 subito dopo la soap Beautiful.