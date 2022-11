Il Paradiso delle Signore è attualmente in pausa. Le puntate riprenderanno ad andare in onda su Rai 1 il 12 dicembre. Tantissime le novità che attendono i telespettatori dell'amata fiction. Nel corso delle nuove puntate, farà ritorno in città Ludovica, l'amore mai dimenticato di Marcello. La ragazza metterà di nuovo in subbuglio il cuore di Marcello, che nel frattempo si sarà avvicinato sempre di più alla Contessa Adelaide. Marco e Stefania invece, andranno via da Milano per via dell'offerta di lavoro ricevuta da Marco. Aria di crisi tra Ezio e Veronica, dopo che quest'ultima avrà notato l'intesa tra il suo compagno e Gloria.

Trame Il Paradiso delle signore dicembre: Ludovica nota l'intesa tra Marcello e Adelaide

Dopo aver spezzato il cuore di Marcello, Ludovica farà il suo rientro a Milano [VIDEO]. Quando Marcello la rivedrà, metterà in discussione tutta la sua vita e capirà di non aver mai dimenticato Ludovica Brancia. Barbieri cercherà di riconquistare Ludovica. Nonostante quest'ultima sia sentimentalmente impegnata con Torrebruna, non sarà indifferente a Marcello. Ludovica noterà poi il legame tra Adelaide e il suo ex. Brancia scoprirà che Barbieri è entrato a far parte della parte ricca di Milano proprio grazie alla Contessa. Marcello e Adelaide continueranno comunque a essere molto vicini, tanto che in paese inizieranno a circolare dei pettegolezzi sul loro conto.

Marco e Stefania parleranno con Vittorio del loro trasferimento e quest'ultimo sarà molto felice per loro. Prima di partire, la coppia passerà a salutare i proprio amici. Marco avrà modo di parlare nuovamente con Gemma e avere un chiarimento con lei. Gemma confesserà suo ex di voler molto bene sia a lui che a Gemma. Irene invece, non prenderà bene la scelta di Stefania di partire.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dicembre: Flora frena l'eventualità di un matrimonio

Durante le ultime puntate del Paradiso delle signore, Umberto ha fatto la proposta di matrimonio ad Adelaide. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda, ci rivelano che la stilista frenerà il tutto. Flora avrà infatti bisogno di riflettere sulle diversità che intercorrono tra lei e Umberto.

Veronica sarà in crisi dopo aver visto Ezio che abbraccia Gloria. la donna penserà che l'amore tra il suo ex e Gloria non sia mai finito. Colombo tenterà di rassicurare la sua amata, dicendole che tra lui e Gloria non c'è ormai più niente.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Zanatta scoprirà che Gloria ha offerto dei soldi a Ezio per un suo progetto di lavoro. Timorosa che questo possa portare a un riavvicinamento tra i due, Veronica chiederà al papà di Stefani di rifiutare l'offerta di Moreau.