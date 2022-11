Continuano ad appassionare le trame Il Paradiso delle Signore 7 in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e in replica su RaiPlay. Ricordiamo che questa è l'ultima settimana di programmazione della soap, che lascerà spazio ai Mondiali del Qatar dal 28 novembre al 12 dicembre. Intanto, arrivano indiscrezioni molto interessanti sui nuovi episodi che riguardano Maria e Vito. Tra loro potrebbe entrare in punta di piedi Roberto che, come trapelato a inizio stagione, si innamorerà di un uomo intraprendendo con lui una relazione segreta.

Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni: Maria scopre la vera identità di Vito

Nei nuovi episodi della soap Il Paradiso delle signore Lamantia riuscirà a strappare un appuntamento alla bella Puglisi e pare che tra i due nasca una relazione, con grande gioia del padre di Maria che, come sappiamo, ha spedito a Milano Vito per cercare di conquistare la figlia, dato che ha già combinato il loro matrimonio.

Secondo le anticipazioni, non ci vorrà molto prima che Maria venga a sapere la verità sulla reale identità di Vito e pare che non reagisca bene. Si sentirà tradita per l'ennesima volta, sia dal padre che dal ragazzo del quale ha provato a fidarsi dopo la delusione di Rocco. Tuttavia, la giovane Puglisi potrebbe avere la vita rovinata nel giro di poco tempo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7, Vito è omosessuale?

La situazione si complicherà parecchio. Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore Maria scopre che sposerà Vito e non ne sarà così dispiaciuta, visto che avrà imparato ad apprezzare la sua gentilezza e il suo senso di protezione. Ma attenzione, perché tra loro potrebbe entrare in punta di piedi Roberto.

A inizio stagione, le anticipazioni della soap avevano preannunciato un nuovo amore per Roberto, amore contrastato e che sarebbe rimasto nascosto per degli importanti e inevitabili impedimenti. Tutti gli indizi porterebbero a Vito, l'uomo che è stato mandato a Milano dal padre di Maria per un matrimonio combinato.

Vito e Roberto, possibile relazione segreta nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore 7

Se Vito e Roberto dovessero davvero innamorarsi, cosa ne sarà della povera Puglisi? Il suo diventerebbe solo un matrimonio di copertura per nascondere l'omosessualità di Vito. C'è poi un'altra ipotesi da non scartare. Il padre di Maria potrebbe essere a conoscenza sin dall'inizio dell'omosessualità di Vito e averlo aiutato a nasconderla combinando il matrimonio con la figlia, così da prendere due piccioni con una fava. Insomma, non si prospetta un futuro facile per la povera Puglisi, che già ha tanto sofferto per le nozze andate in fumo con Rocco.