Con la puntata di Un posto al sole di venerdì 18 novembre si conclude la settimana di programmazione. Tanti i colpi di scena caratterizzeranno questi episodi, capaci di tenere i telespettatori con il fiato sospeso per quanto riguarda Marina e l'incubo che ha vissuto per giorni. Fabrizio ha voluto dimostrarle con un gesto estremo che Roberto non la amerà mai come lui. In effetti Ferri non ha avuto il coraggio di iniettarsi le medicine, rischiando che Rosato mettesse fine alla vita di Marina. Un gesto che ha colpito molto Giordano, ora in condizioni mentali abbastanza critiche.

Che cosa deciderà di fare? Intanto si tornerà a parlare del caso di Susanna, dopo che una notizia si abbatterà come un fulmine a ciel sereno su Niko e la sua famiglia.

Un posto al sole, anticipazioni 18 novembre: Niko furioso per una notizia su Susanna

Nella puntata di Un posto al sole di venerdì si tornerà a parlare di Susanna, a causa di notizie non buone. A quanto pare Lello potrebbe avere uno sconto di pena e questa notizia, una volta che arriverà alle orecchie di Niko e dei cari della giovane Picardi, non farà altro che aumentare il dolore e la rabbia. Secondo le anticipazioni qualcuno deciderà di non starsene con le mani in mano. Infatti Manlio sarà pronto a un gesto drastico e risolvere così a modo suo la faccenda, sfruttando le conoscenze che ha fatto in carcere.

Niko sarà pervaso dalla sofferenza e questa ingiustizia gli darà il colpo di grazia.

Un posto al sole, puntata del 18 novembre: Diego conquista Lia

Da quando è arrivata a Palazzo Palladini, Lia è tormentata dal passato che la lega indissolubilmente a quel luogo. L'unica persona che le è stata vicino è Diego, nascondendo anche ai condomini alcune sue azioni non proprio corrette.

Lia ha iniziato così a fidarsi di lui e a guardarlo con occhi diversi, anche per le tante gentilezze che ogni giorno le ha riservato, sorprendendola piacevolmente. Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Diego riuscirà a conquistare il cuore della ragazza, spronandola a voltare pagina e dimenticare le motivazioni che l'hanno spinta a trasferirsi a Palazzo Palladini.

Un posto al sole, trama 18/11: la scoperta di Bianca

Nell'episodio di Un posto al sole in onda venerdì 18 novembre, Bianca verrà a sapere qualcosa di molto personale che riguarda il ragazzino che le piace, Antonello.

Così penserà di organizzargli una festa a sorpresa, anche se ovviamente dovrà chiedere il permesso a Franco e Angela. La sua idea è quella di fare un party alla Terrazza, così da sorprendere Antonello e chissà, magari riuscire a conquistarlo.