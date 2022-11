Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante le anticipazioni di Upas fino al 9 dicembre ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Antonello sarà il misterioso organizzatore delle pericolose web-challenge. A tal proposito, Gaia rischierà la vita e riceverà un messaggio sul suo telefonino ma, fortunatamente, Bianca e i suoi genitori interverranno con le forze dell'ordine. Nel frattempo, Mariella sarà in pena per Sasà e si preoccuperà per le vicende sentimentali del collega.

Un posto al sole, anticipazioni al 9/12: Gaia è in pericolo, Antonello organizza una web-challenge

Negli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi fino al 9 dicembre, Gaia sarà in pericolo. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Naselli non gradirà la presenza di Antonello nella vita di Bianca. Nel dettaglio, quando la piccola Boschi sarà insieme a Schisa, Gaia telefonerà alla sua amica e definirà "sfigato" il compagno di classe. Purtroppo, Antonello sentirà le parole di Gaia e andrà su tutte le furie. A quel punto, il bambino lascerà la terrazza e tornerà a casa sua. A quel punto, accadrà un colpo di scena, perché Schisa cambierà scheda telefonica e manderà un messaggio anonimo a Gaia, facendo ripiombare la ragazzina in una nuova pericolosa web-challenge.

Un posto al sole, trame al 9/12: Gaia rischia la vita, Bianca, Franco e Angela intervengono

Gaia sarà in pericolo perché, come già accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, potrebbe rischiare la vita, eseguendo gli ordini impartiti dal losco individuo tramite cellulare. Fortunatamente, però, la bambina non affronterà da sola la pericolosa situazione, ma Bianca e i suoi genitori interverranno tempestivamente, per mettere fine all'incubo, che credevano archiviato.

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 9 dicembre rivelano che la famiglia Boschi deciderà di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. Al momento, non è ancora chiaro se Antonello verrà ritenuto colpevole e cosa accadrà al ragazzino, una volta identificato.

Un posto al sole, puntate al 9/12: Mariella è in pena per Sasà

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse fino al 9 dicembre, Mariella sarà preoccupata per Sasà e Niko venderà la sua auto. A tal proposito, le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Cerruti continuerà ad avere problemi sentimentali e sarà alle prese con un misterioso uomo, conosciuto sui social, di cui non conosce la reale identità. La moglie di Guido cercherà di stare vicina al suo collega e sarà in pena per lui. Bice, invece, vorrà assicurarsi che suo fratello non si lasci andare a nuove avventure. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono un dettaglio in più sulla vita della sorella di Sasà che, nei prossimi episodi, avrà un colpo di fulmine.