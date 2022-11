Il Paradiso delle Signore non smette di stupire gli appassionati spettatori. Dopo la pausa per i Mondiali, il 12 dicembre riprenderanno ad andare in onda gli episodi pomeridiani come di consueto. Durante le prossime messe in onda, Marco e Stefania lasceranno Milano e i loro rispettivi lavori per trasferirsi all'estero. La coppia saluterà i propri amici prima di andare via. Marcello sarà scombussolato dal ritorno in città di Ludovica, che lo aveva lasciato per andare via con Torrebruna. Barbieri, rivedendo la sua ex, capirà di non averla mai dimenticata.

Guai in vista per Ezio, che si ritroverà davanti ad un vero e proprio bivio imposto da Veronica.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Marco si confronta con Gemma

Prima di lasciare Milano, Marco avrò modo di parlare con Gemma. Inaspettatamente, la ragazza dirà al suo ex di volergli molto bene, così come anche a Stefania. Arriverà per la coppia il momento di annunciare la partenza anche a Vittorio. Quest'ultimo sarà molto felice per la giovane Colombo e il nipote della Contessa. A non essere per nulla contenta di questa situazione sarà invece Irene. La ragazza sarà infatti contraria alla partenza della sua amica. Nonostante ciò, Irene esprimerà tutto il suo affetto a Stefania, confidandole che continuerà ad essere sua amica anche a distanza.

Flora si ritroverà in un vortice di dubbi dopo la proposta di matrimonio di Umberto. Quest'ultima non darà infatti una risposta positiva, considerando tutte le differenze presenti tra lei e il Commendatore. Adelaide, aflitta dalla presa di posizione di Umberto, troverà conforto in Marcello. I due saranno molto complici, tanto che in paese inizieranno a diffondersi i pettegolezzi sulla coppia.

Trame Il Paradiso delle signore dicembre: Veronica mette Ezio davanti ad una scelta

Marcello sarà preso dal ritorno della sua amata Ludovica, che a quanto pare non ha mai dimenticato. Barbieri cercherà di riconquistare la sua ex fidanzata e anche quest'ultima sembrerà non essere del tutto indifferente agli sguardi di Marcello.

Brancia inizierà a notare la complicità che intercorre tra Adelaide e Marcello. Inoltre, Ludovica scoprirà che Adelaide ha aiutato Marcello ad inserirsi nella Milano che conta. Veronica sarà furiosa con Ezio, perché sospettosa che tra lui e Gloria ci sia ancora qualcosa dopo averli visti mentre si abbracciavano. Colombo spiegherà alla sua amata che entrambi stanno collaborando, ma solo per motivi di lavoro. Quando Zanatta scoprirà che Gloria ha offerto dei soldi ad Ezio per aiutarlo nel suo lavoro, la situazione peggiorerà. La mamma di Gemma chiederà a Ezio di non prendere per nessun motivo i soldi offerti da Moreau.