Il 12 dicembre riprenderanno ad andare in onda su Rai 1 gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 7. La fiction è infatti attualmente in pausa per via dei Mondiali di calcio. Uno stop sicuramente poco gradito dai telespettatori, che non vedono l'ora di rivedere le vicende dei propri beniamini. Durante le ultime puntate andare in onda, Marco ha riverto un'offerta di lavoro molto importante all'estero. Le anticipazioni ci rivelano che il ragazzo deciderà di partire assieme alla sua amata Stefania. A Milano farà poi ritorno Ludovica Brancia, di cui Marcello è ancora innamorato.

Ovviamente, il suo ritorno, scatenerà in Barbieri delle forti emozioni.

Trame Il Paradiso delle signore dicembre: Stefania e Marco comunicano a Vittorio la notizia della loro partenza

Dopo aver saputo dai diretti interessati della loro partenza, Vittorio non potrà far altro che essere felice per il futuro dei due giovani ragazzi. Inaspettatamente, Marco avrà modo di parlare nuovamente con Gemma. I due, dopo essersi lasciati, non erano proprio rimasti in buoni rapporti. La figlia di Veronica augurerà a Marco e a Stefania il meglio, affermando di volere molto bene ad entrambi. Intanto, Flora sarà confusa sulla sua relazione con Guarnieri. Ravasi frenerà Umberto sul matrimonio.

La proposta di matrimonio del commendatore sembrerà andare in fumo.

Flora infatti, si sentirà di dover riflettere sul suo futuro con Umberto, in quanto lei e quest'ultimo hanno idee diverse sulla vita. Adelaide, ancora spiazzata per aver perso Umberto, troverà sempre più conforto in Marcello. La vicinanza tra i due desterà sempre più sospetti, tanto che in paese inizieranno a circolare diversi pettegolezzi.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntate dicembre: Veronica delusa da Ezio

Dopo aver rivisto Ludovica Brancia, Marcello capirà di non averla mai dimenticata. L'uomo si prodigherà per riconquistare la sua ex. Dall'altra parte, Ludovica, nonostante sia impegnata con Torrebruna, non sarà indifferente alle attenzioni di Marcello.

Brancia noterà inoltre una certa intesa tra Barbieri e la Contessa. Successivamente, Ludovica scoprirà anche che Adelaide è stata l'artefice della scalata sociale di Marcello. Situazione sempre più complicata tra Veronica ed Ezio: Zanatta, dopo aver visto l'abbraccio tra Gloria e Colombo, sarà parecchio scossa. Ezio cercherà di rassicurare la sua compagna, ma con scarsi risultati. La situazione si complicherà ancora di più per Ezio quando Veronica scoprirà che Gloria darà dei soldi a Colombo per finanziare un suo progetto lavorativo. Tuttavia, Veronica chiederà ad Ezio di non accettare l'aiuto della sua ex.