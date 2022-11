Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Rai 3, da lunedì 7 a venerdì 11 novembre, ci saranno alcune novità. In particolare, Fabrizio continuerà a tormentare Marina, ma Roberto Ferri non si arrenderà e si metterà sulle tracce dell'uomo per scovare dove tiene nascosta Giordano. Intanto, Rossella sarà vittima dell'ennesima scenata di gelosia di Riccardo. Michele e Nunzio proveranno ad aiutare la figlia di Silvia, ma lei vorrà affrontare da sola il suo ragazzo.

Infine, le gemelle Manuela e Micaela si scontreranno ancora una volta per Niko e Jimmy. A causa di ciò quest'ultimo sarà in seria difficoltà, in quanto sarà diviso tra la madre e la zia.

Roberto si metterà alla ricerca di Fabrizio

Nelle puntate in onda dal 7 all'11 novembre su Rai 3, Rossella si sconterà ancora una volta con la gelosia di Riccardo. Nel mentre, Roberto sarà sempre più convinto che Marina sia vittima di Fabrizio. Invece, Diego troverà il coraggio di invitare Lia ad uscire.

Fabrizio continuerà a tormentare Marina, Ferri però sarà più deciso che mai a scoprire la verità su Giordano e quindi si metterà sulle tracce dell'uomo che tiene sequestrata la donna. Allo stesso tempo però, Serena dirà a Filippo di non assecondare le iniziative di suo padre.

Rossella vorrà affrontare Riccardo da sola

Michele dirà chiaramente a sua figlia cosa pensa di Riccardo. Allo stesso tempo, anche Nunzio vorrà aiutare Rossella, che però deciderà di affrontare Crovi tutta da sola.

Diego e Lia trascorreranno una bellissima giornata insieme, ma tutto ciò non accorcerà la distanze tra loro.

Intanto, Franco e Filippo vorranno aiutare Roberto, ma quest'ultimo preferirà agire in autonomia.

Nel frattempo, Rossella e Riccardo avranno modo di parlare, ma resterà da vedere se riusciranno a risolvere questo ennesimo litigio.

Jimmy sarà diviso tra la madre e sua zia Manuela e a causa di questo motivo si troverà in seria difficoltà. Antonio starà per conoscere Manuel, ma tra i due non ci sarà un grosso feeling a primo impatto.

Invece, Viola sarà molto preoccupata per il comportamento di Rosa.

Damiano e Rosa avranno un nuovo scontro

Antonio sarà geloso del tempo che sua madre dedica a Manuel. Invece, Damiano e la sua ex Rosa si scontreranno ancora una volta su come educare il figlio.

Infine, le gemelle litigheranno di nuovo per Niko e Jimmy. Poi, ad un certo punto Micaela ascolterà una conversazione inerente la casa vacanza di Alberto e si farà venire un'idea.