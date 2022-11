Tante le novità che aspettano i telespettatori di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 e su RaiPlay on demand. Nelle prossime puntate si tornerà a parlare di Susanna, dopo che Niko riceverà una notizia che la riguarda, e che lo farà sprofondare nel dolore e nella rabbia. Si farà luce anche sul rapporto tra Silvia e Michele, che non sembra essere davvero arrivato al capolinea. Mariella ne è convinta, specie dopo un evento che farà riflettere entrambi. Rossella, invece, dovrà vedersela con la gelosia ossessiva di Riccardo, che potrebbe metterla in pericolo.

Un posto al sole, anticipazioni prossime puntate: Silvia e Michele si riavvicinano

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà un avvicinamento totalmente inaspettato tra Silvia e Michele. Giancarlo è certo dei sentimenti che prova, tanto da aver chiesto a Silvia di sposarlo. La titubanza di Silvia non promette molto bene, così come il suo desiderio di prendere tempo. Intanto si avvicina in giorno in cui dovrebbe firmare i documenti del divorzio da Michele. Un giorno che, per un motivo o per un altro, sembra non voler affrontare. A cambiare le carte in tavola sarà una passeggiata romantica che avvicinerà molto Silvia e Michele a San Gregorio Armeno, la suggestiva via di Napoli.

Inevitabile che entrambi si trovino a riflettere sui reciproci sentimenti, forse mai cancellati. Ci sarà un ritorno di fiamma? Mariella ne sarà convinta.

Un posto al sole, trame novembre: Niko sconvolto da una notizia su Susanna

Attenzione ai prossimi episodi di Un posto al sole, perché si tornerà a parlare di Susanna, dopo che una notizia irromperà come un ciclone su Niko e la famiglia della giovane Picardi.

Tanta la rabbia e la frustrazione, ora ancora più forti dopo quanto verrà a galla. Una delle ipotesi è che Niko venga a sapere che Susanna era incinta, ma la verità è ancora rigorosamente top secret. Ciò che è certo è che si tratta di una faccenda molto grave e che qualcuno non resterà con le mani in mano.

Anticipazioni Un posto al sole: Rossella in pericolo

Nei nuovi episodi di Upas, la gelosia di Riccardo diventerà una vera ossessione. La presenza di Nunzio lo fa impazzire, e crede che tra lui e Ross possa nascere qualcosa. Così, come già le aveva preannunciato Virginia prima di partire, Rossella conoscerà il lato oscuro di Riccardo, che la spaventerà molto. Ross vorrà vedersela da sola, ma in questo modo potrebbe mettersi in seri guai. Che cosa farà Crovi in preda alla sua rabbia? Occhio anche a Roberto, che potrebbe finalmente arrivare al nascondiglio di Marina e Fabrizio, salvando la sua amata e mettendo fine a questo incubo.