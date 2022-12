Chi sono i cantanti che parteciperanno al Capodanno in musica di Canale 5 in programma nella serata del 31 dicembre su Canale 5? Le anticipazioni ufficiali rivelano che anche quest'anno, lo show di fine anno trasmesso in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione, potrà contare sulla presenza di un nutrito parterre di cantanti.

Tra questi spiccano i nomi di artisti emersi nel talent show Amici di Maria De Filippi, tra cui Annalisa e Luigi Strangis, il vincitore della passata edizione.

Capodanno in musica su Canale 5: le anticipazioni sul concerto del 31 dicembre

Nel dettaglio, anche quest'anno Canale 5 terrà accesa la serata del 31 dicembre con uno show in diretta. Trattasi di Capodanno in musica, il varietà di fine anno che sarà trasmesso in diretta televisiva dalle 21 alle 2 di notte circa.

Lo show sarà in onda live da Piazza De Ferrari a Genova e potrà contare sulla presenza di vari artisti della musica italiana.

Tra questi figurano anche un bel po' di cantanti provenienti dal cast di Amici di Maria De Filippi, tra cui Annalisa, reduce dal successo di questo autunno con il suo singolo "Bellissima" che continua a dominare le classifiche di vendita.

Chi sono i cantanti di Capodanno in musica 2022

E poi ancora, tra i cantanti in lizza per questa serata speciale del 31 dicembre, figura anche Luigi Strangis, anche lui proveniente dalla scuola di Maria De Filippi: trattasi del vincitore in carica, trionfatore nel corso della passata edizione del talent show Mediaset.

Tra i nomi annunciati figurano anche i Follya (ex Dear Jack), Riki e The Kolors.

Nel cast del Capodanno in musica di Canale 5 figura anche Riccardo Fogli, reduce dalla squalifica al Grande Fratello Vip 7 per bestemmia.

Presenti anche Angelina Cricca e Rita i tre attuali concorrenti di Amici 22, che saliranno sul palco per una performance speciale.

Nel cast dello show di fine anno sono presenti anche Baby K, Anna Tatangelo, Roby Facchinetti, Rovazzi, Ivana Spagna e Rocco Hunt.

Insomma un cast decisamente ricco di ospiti quello del Capodanno in musica che troverà spazio nel corso della serata del 31 dicembre su Canale 5, a partire dalle 21 circa.

La sfida tra Capodanno in musica e L'anno che verrà del 31 dicembre 2022

Lo show evento condotto da Federica Panicucci, però, dovrà vedersela contro la concorrenza de L'anno che verrà, il varietà di fine anno che troverà spazio in prime time su Rai 1, con la conduzione di Amadeus.

Negli ultimi anni, ad avere la meglio dal punto di vista auditel è sempre stato lo show di fine anno trasmesso sulla rete ammiraglia Rai.