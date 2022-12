Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della prossima puntata di Amici: dopo una pausa di un paio di giorni (il daytime non è andato in onda né giovedì 8, né venerdì 9 dicembre), i telespettatori stanno per assistere allo speciale che è stato registrato martedì scorso. Le anticipazioni della registrazione riportano l'eliminazione di Ludovica: è stato il suo professore, Emanuel Lo, a non riconfermare la ballerina nella classe dopo l'ennesimo ultimo posto in classifica. Anche Niveo è finito a rischio perché il suo nuovo inedito non ha convinto la giurata Emma Marrone.

Aggiornamenti sulla puntata di Amici

L'attesa dei fan di Amici sta per terminare: domani, domenica 11 dicembre, andrà in onda la puntata numero 13 di questa edizione del talent-show, quella che è stata registrata martedì 6. Gli spoiler che circolano in rete da qualche giorno, dunque, fanno sapere che una titolare sia stata mandata a casa dal suo insegnante e non abbia avuto alcuna seconda possibilità. Chi ha assistito alle ultime riprese del programma di Maria De Filippi, infatti, ha raccontato che la maestra Celentano ha chiesto e ottenuto dalla produzione l'abolizione del banco del pubblico per la categoria danza: qualsiasi ballerino venga eliminato o sostituito da qui all'inizio del serale, non potrà usufruire dell'opportunità di salvezza che quest'anno è stata data solamente ad Asia Bigolin.

Al termine della gara di ballo giudicata da Garrison, Veronica Peparini e Kledi, è stata mostrata la classifica generale; dopodiché i professori sono stati chiamati a emettere un verdetto sull'ultimo talento della graduatoria.

Il gossip nella casetta di Amici

Emanuel Lo si è detto d'accordo con la maestra Celentano sulla proposta di eliminare il ballerino all'ultimo posto nella classifica generale: Ludovica, dunque, è stata esclusa dal cast di Amici e già si vocifera che al suo posto potrebbe entrare l'ex fidanzata di Gianmarco Claudia.

A trionfare nella somma dei voti dopo 12 gare, è stata Isobel: la new entry della classe aveva la media migliore, mentre tra i peggiori ci sono finiti sia Samuel che Rita.

Anche i cantanti hanno affrontato una gara decisiva: Emma Marrone ha ascoltato e valutato i nuovi inediti dei ragazzi e, nonostante si sia complimentata con tutti, ha preferito alcuni pezzi ad altri.

Angelina e Cricca hanno convinto l'artista pugliese, mentre Niveo si è classificato di nuovo ultimo.

Attesa per il prossimo appuntamento con Amici

Per Niveo è l'ennesima volta all'ultimo posto nelle gare (che siano sulle cover o sugli inediti), quindi è abituato a finire a rischio eliminazione: spetterà a Lorella Cuccarini decidere se ridare la maglia al titolare del suo team oppure se metterlo alla prova con una sfida o una sospensione temporanea. L'unica allieva ad abbandonare la scuola di Amici nel corso della tredicesima puntata dell'11 dicembre, dunque, sarà la ballerina Ludovica Grimaldi: la ragazza sarà esclusa dal suo docente di riferimento, scontento da settimane del suo lavoro sia in sala prove che sul palcoscenico.

Emanuel Lo, dunque, rimane con due soli talenti in squadra (Samu e Maddalena), ma i fan si aspettano che a breve sceglierà qualcuno di nuovo: l'insegnante di hip-hop, infatti, poco tempo fa ai casting ha adocchiato Claudia Laruccia, danzatrice che ha avuto una storia d'amore con Gianmarco Pretelli. L'eventualità che la giovane vada a vivere in casetta, dove attualmente si trovano il suo ex e la nuova fiamma Megan Ria, sta facendo fantasticare i telespettatori su un "triangolo amoroso" che potrebbe diventare una dinamica centrale dei prossimi daytime.