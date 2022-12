Quando mancano poco più di 24 ore alla messa in onda di una nuova puntata di Amici, sui social network ha cominciato a diffondersi un video che ha spiazzato i fan. Alcune pagine che settimanalmente riportano le anticipazioni delle registrazioni, hanno condiviso un breve filmato in cui si vede Ramon in macchina con altre due persone: il ballerino, dunque, l'altra sera non era in casetta e i telespettatori si stanno chiedendo il perché. Tra le ipotesi al vaglio, c'è quella di una visita medica all'esterno degli studi Elios oppure una "gita" a sorpresa come premio per una prova vinta.

Aggiornamenti sui talenti di Amici

Le sorprese ad Amici non mancano mai: nell'attesa che venga trasmesso in tv lo speciale in cui è stata eliminata Ludovica (che secondo alcuni rumor potrebbe essere sostituita da Claudia, ex fidanzata di Gianmarco), i fan sono rimasti senza parole vedendo un breve video.

Su Twitter, infatti, ha cominciato a diffondersi un filmato con protagonista Ramon: qualche curioso ha ripreso il ballerino all'interno di un van per le strade di Roma. Nelle immagini in questione, inoltre, si vede che il titolare del team Celentano è seduto nei sedili posteriori e che davanti a lui ci sono due persone con la mascherina.

Il giovane si è accorto che qualcuno lo stava registrando, ma non ha né salutato né fatto particolari gesti di intesa.

I commenti del pubblico di Amici

"Ma dove sta andando?", "E questo video da dove esce?", "Ma che ci fa lui là dentro?", "Che cosa ha combinato?", "Perché?", "Ma che sta facendo, dove va?", queste sono alcune delle tante domande che i fan di Amici hanno rivolto alle pagine Twitter che nelle scorse ore hanno condiviso il video di Ramon all'esterno della casetta.

Sui social network c'è chi ha scherzato su un possibile aperitivo tra il titolare e la maestra Celentano, ma in realtà nessuno sa con certezza il motivo dell'uscita temporanea del giovane dall'abitazione che ospita lui e tutti gli altri ragazzi della classe.

"Potrebbe essere uscito per un controllo medico, oppure ha vinto qualche prova ed è andato a fare un'esibizione (come è già successo con Samu, Ludovica e Maddalena)", si legge ancora in rete sull'accaduto.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata martedì scorso, non parlavano di un premio vinto da Ramon dopo qualche gara, quindi è più probabile che alcuni membri della redazione lo stessero accompagnando a fare qualche visita.

Ragazzi di Amici sempre più vicini al serale

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sull'avvistamento di Ramon all'esterno della casetta, i fan di Amici sono concentrati su un'anticipazione che Maria De Filippi ha dato in un recente daytime. La presentatrice, prima di mostrare ai titolari le classifiche generali generate dalle medie dei voti che hanno ottenuto nelle gare disputate fino ad ora, ha precisato: "Siamo al giro di boa per il serale".

Chi è nella scuola da metà settembre dunque, è a metà del percorso che porterà un gruppo selezionato di talenti a partecipare alla fase in prime time, quella che dovrebbe debuttare su Canale 5 a marzo prossimo.

Ancora non si sa molto sugli appuntamenti in prima serata o sul cast che li animerà, anche se alcuni siti ipotizzano che la giuria in passato composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, potrebbe essere del tutto rinnovata.

Cantanti e ballerini, dunque, da qui all'inizio della primavera dovranno fare di tutto per riconfermarsi tra i titolari, arrivando a conquistare la maglia oro che rappresenta il "lasciapassare" per la prossima fase della trasmissione Mediaset della quale sono protagonisti.