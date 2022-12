Fra qualche settimana inizierà l'edizione serale di Amici e c'è grande attesa per scoprire chi saranno i giudici, che valuteranno le esibizioni degli allievi della scuola. Nella precedente stagione, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto erano stati confermati ma, nel 2023, potrebbero esserci cambiamenti. Le indiscrezioni rivelano che il compagno di Belen e l'ex allievo della trasmissione di Maria De Filippi torneranno a sedersi sulle poltrone della giuria, mentre è in bilico la presenza del membro di Casa Savoia. Nel frattempo, i rumor indicano Giorgia come ipotetico giudice e, anche Anna Pettinelli, ha detto di non escludere il suo ritorno nel talent, in futuro.

Amici, indiscrezioni giuria: Stefano De Martino e Stash confermati

Sembrerebbe non mancare molto all'edizione serale di Amici. Nel 2022, la trasmissione di Canale 5 è andata in onda da metà marzo e, pertanto, fra qualche settimana, il talent show potrebbe tornare in prima serata sul piccolo schermo. Attualmente, non è ancora trapelata la data di inizio ma, in rete, sono trapelate le prime indiscrezioni sul cast della trasmissione. Stefano De Martino e Stash sono confermati nella giuria e valuteranno le esibizioni dei cantanti e ballerini della scuola. Inoltre, non è certo il numero dei membri della giuria.

Amici, cast serale 2023: Giorgia ed Emanuele Filiberto in bilico

Rispetto alla precedente edizione di Amici, potrebbe esserci un cambiamento nella giuria, che potrebbe perdere Emanuele Filiberto.

Al momento, infatti, la presenza del membro di Casa Savoia non è stata ancora confermata. I Gossip trapelati in rete indicano, come possibile membro, Giorgia. La famosa cantante è stata spesso ospite in studio, anche per valutare i cantanti, durante le esibizioni delle cover e, anche in passato, si è esibita, per presentare i suoi singoli.

Inoltre, Giorgia, che sarà una dei big in gara a Sanremo nel mese di febbraio, è legata, da anni, all'insegnante di ballo Emanuel Lo.

Amici: Anna Pettinelli non esclude il ritorno

Nell'edizione di Amici 2022/2023, fra i professori di canto c'è stato un cambiamento. A tal proposito, Arisa ha sostituito Anna Pettinelli e, in rete, erano trapelate notizie infondate, riguardo a maretta o problemi fra Maria De Filippi e la speaker radiofonica.

In una recente intervista, Anna ha affermato di avere ottimi rapporti con Maria e, anzi, non ha escluso un suo eventuale ritorno nella scuola. Al momento, non è chiaro se Pettinelli avrà un ruolo di giudice, già nell'edizione del serale, che andrà in onda sul piccolo schermo fra qualche settimana, o se tornerà nella scuola, nella prossima stagione, nel ruolo di professoressa.