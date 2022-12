All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon ha deciso di andare a letto presto, ieri, martedì 27 dicembre 2022 ed ha salutato i coinquilini per andare a dormire. Questo comportamento ha insospettito Wilma Goich che ha commentato come sia strano recarsi a letto alle 23. Antonino Spinalbese ha così fornito una risposta alla cantante, affermando che la modella non è che sta benissimo, aggiungendo: "Non parla con nessuno, soltanto con George".

Secondo Spinalbese, Nikita è distante da tutti

La vicenda che ha visto protagonisti, dentro la casa più spiata d'Italia, Luca Onestini e Nikita Pelizon è un argomento di dominio nel loft di Cinecittà.

Da quanto ha fatto il suo ingresso nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto subito le attenzioni della modella. Nikita è stata immediatamente attratta dall'emiliano e i due concorrenti si sono avvicinati.

Se Pelizon ha cercato di oltrepassare la soglia dell'amicizia, di questo avviso non è sembrato Onestini con la conseguenza di un allontanamento che ha condotto, per ora, ad una rottura definitiva di cui si è molto parlato nel corso dell'ultima puntata del programma targato Mediaset di lunedì 26 dicembre 2022. Tutti gli inquilini del GF Vip 7 hanno avuto modo di assistere all'evolversi del rapporto fra Luca e Nikita e si sono fatti un'idea. Secondo l'ex di Belen Rodriguez, però, la 28enne sarebbe sempre più distante da tutto il resto dei compagni d'avventura, confidando solo nel rapporto d'amicizia con George Ciupilan.

I sospetti di Antonino verso Onestini

Wilma Goich ha evidenziato che Nikita Pelizon è amica anche con Daniele Dal Moro ma, per Spinalbese cambia poco. L'hair stylist ha sottolineato che sia la modella che Luca Onestini hanno compiuto degli errori, a suo parere. Ciononostante, nei riguardi della ragazza veneta, Antonino non ha un pensiero di accusa ma, al contrario di difesa ed, inoltre, ha confidato alla 76enne che è più sospettoso verso il comportamento dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Per l'imprenditore ognuno può giocare come vuole all'interno di un reality show ma ha anche ribadito di aver avvertito qualcosa quando l'emiliano ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, aggiungendo che si è subito avvicinato a George Ciupilan e a Nikita Pelizon. La teoria di Antonino è che per tutti, i due gieffini sono ritenuti tra i più amati dai telespettatori e questo non è sicuramente sfuggito a Luca Onestini. Inoltre, in giardino, dopo aver cenato, Spinalbese ha detto di aver udito anche i dubbi di Davide Donadei sugli atteggiamenti del 29enne emiliano.