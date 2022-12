Anna Pettinelli ha fatto chiarezza sulla sua assenza dal cast di Amici. Nell'edizione 2022/2023 del talent show di Canale 5, la conduttrice radiofonica non è più seduta alla cattedra della trasmissione ed è stata sostituita da Arisa. In una recente intervista, l'ex insegnante della scuola di Maria De Filippi ha spiegato che non è stata sua la decisione di lasciare il programma, ma è stata la padrona di casa a volerla sostituire con Arisa. Nonostante questo, Pettinelli ha rivelato di essere rimasta in ottimi rapporti con la presentatrice e non ha escluso un suo ritorno.

Amici: Maria De Filippi ha sostituito Anna Pettinelli con Arisa

Negli ultimi mesi si erano diffusi Gossip, in rete, riguardo all'assenza di Anna Pettinelli nella nuova edizione di Amici. A tal proposito, sembrava possibile che ci fosse stata maretta fra Maria De Filippi e l'ex insegnante di canto, ma a mettere a tacere le voci sul suo conto, ci ha pensato la speaker. In una recente intervista per il settimanale Gente, Anna ha fatto chiarezza e ha spiegato di non avere avuto nessuna divergenza o problema con la conduttrice del talent show di Canale 5, rivelando che, semplicemente, per l'edizione 2022/2023, la padrona di casa ha scelto di affidare una cattedra di canto ad Arisa, anziché a lei.

Amici: Arisa ha sostituito Anna Pettinelli per volere di Maria De Filippi

Nel dettaglio, Anna Pettinelli ha affermato che non è accaduto nulla di che, tale da suscitare tale clamore mediatico, aggiungendo: ''Arisa è tornata e Maria De Filippi ha ritenuto opportuno fare questo cambio''. Sembrerebbe, pertanto, che Pettinelli non abbia avuto nessuna divergenza con la presentatrice di Canale 5, anzi, Anna ha voluto chiarire anche questo aspetto, dichiarando: ''Sono in ottimi rapporti con Maria''.

Pertanto, l'ex insegnante di Amici non ha vissuto male la sua assenza dal talent show Mediaset.

Amici, prossime edizioni: Anna Pettinelli non esclude il suo ritorno

Anna Pettinelli ha anche aggiunto che, in futuro, potrebbe tornare nel cast del programma di Maria De Filippi. L'ex protagonista di Temptation Island ha rivelato: ''Non è detto che in futuro non torni nel talent''.

Al momento, non è chiaro se l'ex insegnante di canto possa rientrare nella trasmissione nell'edizione 2022/2023, magari come coach del serale o in altra veste. Va ricordato, infatti, che l'ex professoressa di Amici è anche una speaker radiofonica e le radio giocano un ruolo fondamentale, per lanciare la carriera degli allievi di canto della scuola e per valutare le esibizioni degli studenti. Attualmente, però, Anna non ha svelato se sia già in contatto con la presentatrice o con la redazione, per rientrare nel cast.