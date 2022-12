Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, nonostante sia ormai passata a miglior vita, Hünkar rimarrà sempre una presenza costante a Villa Yaman, soprattutto grazie a Züleyha. La giovane diventerà la nuova padrona di casa e per rendere omaggio alla suocera deciderà di regalare alcuni suoi averi alle dipendenti della tenuta, in maniera particolare a quelle a cui era più affezionata, ossia Saniye, Gülten e Fadik

Il gesto di Züleyha nei confronti di Saniye

Dopo la morte di Yilmaz, tutti i bei progetti di Züleyha svaniranno nel nulla.

Non potrà più costruirsi un avvenire con l'amore della sua vita, ormai quella storia è un capitolo chiuso. Il suo unico obbiettivo sarà quello di crescere i suoi figli Adnan e Leyla: per farlo sarà necessario rimanere al fianco di Demir, che legalmente è ancora suo marito.

Inizialmente Züleyha non ha mai avuto intenzione di tornare a vivere a Villa Yaman, perché temeva che alcuni pettegolezzi avessero potuto influire negativamente sulla reputazione di Demir. L'uomo, però, non era del suo stesso parere, per questo Demir ha voluto che Züleyha diventasse la nuova padrona di Villa Yaman.

Züleyha sarà la nuova Hünkar

Züleyha è molto grata a Demir per tutto il supporto che le ha dato dopo la morte di Yilmaz, nonostante ciò i dubbi per un suo possibile trasferimento a Villa Yaman non sono mancati.

Per Demir, invece, potrebbe essere la soluzione migliore, visto che anche Adnan e Leyla sono felici di vivere lì.

Anche Sevda ha sostenuto fin da subito l'idea di Demir e crede che Züleyha non debba stare molto lontana dalla figlia. Questo perché se la ragazza decidesse di non tornare a Villa Yaman, la piccola rimarrebbe comunque a vivere con il padre.

A causa di tutte queste vicissitudini, la ragazza accetterà la proposta e da ora in poi il suo compito sarà quello di sostituire Hünkar e prendere in mano le redini della villa.

Gli averi di Hünkar vengono distribuiti alle dipendenti

Züleyha, passo dopo passo, proverà a superare la morte di Yilmaz e lo farà anche occupandosi delle varie mansioni da nuova padrona di Villa Yaman.

In primis dovrà prendersi cura di tutte le terre che Hünkar ha lasciato. Prima di farlo, però, la ragazza andrà nella stanza di Hünkar e le renderà omaggio.

Successivamente verrà raggiunta da Saniye, Gülten e Fadik. Tutte sono rimaste toccate dal momento, specialmente Saniye, che con Hünkar aveva un rapporto molto speciale. Per onorarla, Züleyha distribuirà alle dipendenti parte dei suo averi. Loro rifiuteranno, ma la giovane insisterà nel darglieli. Inoltre Saniye, Gülten e Fadik rimarranno molto colpite dal gesto di Züleyha, e tutte quante si commuoveranno nel ricordare Hünkar.