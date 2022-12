Molteplici colpi di scena riguarderanno le nuove puntate di Beautiful in onda a dicembre negli Usa. Le trame dello sceneggiato ambientato in una casa di moda rivelano che Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) dimostrerà di essere talmente delusa da Ridge Forrester (Thorsten Kaye) da non riuscire ancora a perdonarlo dopo la scoperta del complotto di Thomas ai suoi danni.

Beautiful, anticipazioni: Ridge scopre che Taylor è a conoscenza del complotto contro Brooke

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in onda attualmente in America si soffermano sulle conseguenze delle nozze fiasco tra Taylor e Ridge.

In dettaglio, Steffy si troverà costretta a fermare la cerimonia tra i suoi genitori in quanto ha scoperto che è basata su un complotto organizzato da Thomas ai danni di Brooke. In questo modo, lo stilista scoprirà che Logan non aveva segnalato suo figlio ai servizi sociali ma che era stato lui stesso, modificando la voce attraverso un'app per smartphone. Inoltre, Forrester scoprirà che Taylor era a conoscenza del piano dopo una rivelazione poco prima delle nozze. Un gesto che non sarà perdonato da Ridge, il quale deciderà di tornare al cospetto di Brooke per fare ammenda. Dall'altra parte, Logan vivrà un periodo molto difficile, tanto che le sorelle cercheranno di alleviare la sua sofferenza.

Logan non accoglie lo stilista a casa

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, trasmesse nel 2023 in Italia, Ridge si recherà a casa di Brooke Logan, dove però riceverà una cocente delusione. La madre di Hope, infatti, non sembrerà disposta ad accoglierlo subito tra le sue braccia. Logan apparirà molto ferita che lo stilista non abbia creduto alla sua versione, non dandole il beneficio del dubbio.

Per questo motivo, la sorella di Katie inviterà Forrester a farsi un esame di coscienza per capire quale donna vuole per il resto della sua vita. Parole che porteranno il padre di Steffy a fare i bagagli e lasciare momentaneamente Los Angeles per fare luce nei propri sentimenti.

Thomas perde il lavoro e suo figlio Douglas

Nel frattempo, Brooke stringerà un particolare accordo con Taylor.

Le due donne, infatti, appariranno decise a non farla passare liscia Thomas. In dettaglio, il ragazzo perderà la custodia di Douglas visto che Eric deciderà di portarlo a casa di Hope Logan (Annika Noelle) e suo marito Liam Spencer (Scott Clifton). Inoltre, Forrester jr verrà silurato dal suo posto dl lavoro alla casa di moda. Difatti, perderà il 5% delle azioni dell'azienda. Nonostante tutto, il fratello di Steffy non apparirà per nulla pentito, tanto da non abbassare la testa durante il confronto con Brooke.