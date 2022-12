In arrivo guai per Maria e Vito nelle puntate Il Paradiso delle Signore in onda a dicembre 2022. In modo del tutto casuale, Armando ha scoperto il segreto di Vito e ora la sua preoccupazione principale è quella di non far soffrire la giovane Puglisi, che considera come una figlia e che sa quanto ha pianto dopo la delusione di Rocco, che ha avuto la faccia tosta di lasciarla prima delle nozze, senza nemmeno avere il coraggio di parlarle a cuore aperto. Ferraris prende così una decisione che spiazzerà Maria e non solo. Intanto, Ferdinando inizia a capire che la furba Gramini nasconde qualcosa su Flavia, la madre di Ludovica.

Non dimentichiamoci infatti che Barbieri non è ancora a conoscenza della bugia della signora Brancia per risollevare le sue sorti economiche, sarà arrivato il momento della verità? Di seguito, le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore nuove anticipazioni: Gloria rinuncia a Ezio

Sembrava fosse un sogno trovare Ezio e Gloria ancora insieme dopo quel bacio che tanto si aspettava da tempo. E invece, le cose sono andate diversamente. Anche se la bella Moreau è socia di Ezio in affari, non vuole fare la parte della rovinafamiglie, specie che ora il signor Colombo è tornato a casa, fingendo che nulla sua successo. Ma quanto potrà andare avanti questa farsa? Gloria capisce di essere stata troppo buona ed è costretta a fare da spettatrice silente davanti all'apparente serenità della famiglia Colombo.

Ferdinando sul punto di smascherare Flavia nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Ludovica ha dato un due di picche a Marcello, che tuttavia non si arrende. Attenzione alle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, perché la bugia di Flavia, che si è finta malata per avere i soldi di Torrebruna, sta per venire alla luce.

Cosa succederà? Ebbene, al Circolo, la perfida Gramini si lascerà scappare una battuta che farà insospettire Ferdinando e che riguarda proprio la madre di Ludovica, che lo ha ingannato. I suoi sospetti andranno anche sulla fidanzata, che potrebbe avergli mentito in combutta con la madre. Il loro rapporto inizia a scricchiolare, con grande gioia di Marcello.

Maria spiazzata da Armando: spoiler Il Paradiso delle Signore

Vittorio sa sempre ottenere ciò che vuole e così convince Matilde a posare per la campagna pubblicitaria del grande magazzino. Questa sarà l'occasione per far accadere tra i due qualcosa di inaspettato. Ma ecco il colpo di scena: Armando, preoccupato per Maria, si presenta all'appuntamento che Vito le ha dato. Ha un urgente bisogno di parlare con lei, dopo quello che ha scoperto sul conto del misterioso Lamantia, che non è chi dice di essere.