Le trame di Beautiful in onda su Canale 5 a fine 2022, riserveranno nuovi colpi di scena nella vicenda che vede protagonisti Carter e Quinn. La donna pianterà in asso l'avvocato, rifiutando la sua proposta di fuggire lontano. Una cocente delusione per Carter che, inaspettatamente, troverà un'amica speciale in Katie Logan.

Quinn va da Carter per chiudere la relazione: anticipazioni Beautiful

Beautiful non va in vacanza e continuerà ad andare in onda su Canale 5 per tutto il mese di dicembre. Per i fan della soap Tv una bella notizia, visto che la serie è seguita ogni pomeriggio da oltre due milioni di telespettatori.

Le anticipazioni, relative agli episodi in onda a fine dicembre, rivelano importanti novità in merito al rapporto tra Quinn e Carter. L'idea del matrimonio aperto voluto da Eric ha generato un vero e proprio caos nella famiglia Forrester. Eric ad un certo punto, tornerà sui suoi passi e chiederà alla moglie di chiudere con Carter. Forse si sarà reso conto di quanto sia stato assurdo permettere alla moglie di andare a letto con l'avvocato. Quinn andrà da Carter per chiudere la relazione.

Carter propone a Quinn di fuggire insieme, lei rifiuta e lo pianta in asso

Carter coglierà di sorpresa Quinn facendole una proposta davvero inaspettata. L'avvocato infatti, nutre dei forti sentimenti per la moglie di Eric e non vorrà rinunciare a lei.

Le proporrà quindi di fuggire insieme a lui, in un luogo lontano, dove possano viversi liberamente la loro storia. Quinn rimarrà di sasso ascoltando la proposta di Carter e tentennerà parecchio prima di rifiutare. La donna avrà ormai deciso. Non vorrà rinunciare al matrimonio con Eric e quindi pianterà in asso Carter. Una decisione sofferta per entrambi.

Carter ovviamente, sarà particolarmente deluso dal rifiuto della donna, di cui è realmente innamorato.

Carter e Katie diventano amici speciali: spoiler Beautiful dicembre 2022

Per Carter il rifiuto di Quinn sarà un vero e proprio pugno nello stomaco. Rimasto solo nel loft, riceverà la visita di Katie Logan. La sorella di Brooke, ignara di ciò che è appena successo, inveirà contro Carter per il suo comportamento irrispettoso verso Eric.

Lo attaccherà per il fatto di aver accettato di andare a letto con Quinn. Solo ascoltando le parole di Carter, per la prima volta, Katie inizierà a comprendere il punto di vista dell'avvocato. Anche lei capirà quanto Carter abbia il cuore spezzato. Inaspettatamente, Katie comincerà a vedere Carter con occhi diversi. I due cominceranno a confidarsi sulle rispettive vicissitudini sentimentali e tra loro il rapporto sarà sempre più stretto. Saranno una sorta di amici speciali e non è escluso che tra loro possa nascere qualcosa in più. Per scoprirlo, non resta che aspettare le prossime anticipazioni di Beautiful.