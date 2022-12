Proseguono incessanti gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Tantissimi i colpi di scena che devono ancora arrivare. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso che andranno in onda dal 19 al 23 dicembre, ci rivelano che Gloria non smetterà di pensare al bacio con Ezio. Nonostante ciò, Colombo si riconcilierà con Veronica. Moreau starà ben attenta a non rivelare quanto accaduto a nessuno, nemmeno all'amico Armando. Marcello e Ludovica si rincontreranno dopo tanto tempo. Il giovane Barbieri, ancora innamorato della Brancia, cercherà di parlare con lei.

Trame Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 dicembre: Clara preoccupata per Irene

La partenza di Stefania lascerà Irene in preda all'angoscia. Clara sarà molto preoccupata per l'amica, motivo per cui chiederà ad Alfredo di star vicino ad Irene. Nel frattempo, Ezio e Gloria si confronteranno sul comportamento da tenere dopo essersi baciati. I due decideranno di mantenere le distanze, anche se questo renderà triste Gloria, che non ha mai dimenticato Colombo. Il papà di Stefania tornerà a vivere in casa con Veronica. Gemma consiglierà infatti alla madre di essere più flessibile con Ezio. Gloria dovrà assistere invece inerme a questa riconciliazione tra il padre di sua figlia e Zanatta.

Marcello si avvicina a Ludovica, approfittando dell'assenza di Ferdinando.

Barbieri confesserà alla Brancia di non averla mai dimenticata. La donna però lo tratterà male, respingendolo in malo modo. Marcello sarà sempre più deluso e si rassegnerà all'idea di aver perso l'amore della sua vita.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 23 dicembre: Vito invita Maria ad un appuntamento

Adelaide inizierà a notare la forte intesa tra Matilde e Marcello.

La Contessa inizierà a sottoporre delle domande alla Frigerio sul suo rapporto con Conti. Proprio Vittorio e Matilde dovranno partire insieme per incontrare la modella che dovrà fare da volto alla nuova campagna pubblicitaria. A causa di altri impegni, la Martelli non potrà però prendere parte al progetto. Conti chiederà così a Matilde di fare da modella per lo spot.

Frigerio rifiuterà la proposta in un primo momento: successivamente però, Vittorio riuscirà a convincerla a fare da modella per Il Paradiso.

Alfredo cercherà di confortare Irene e farà un bel gesto per lei. Sarà da allora che Cipriani inizierà a vedere Alfredo sotto una luce diversa. La ragazza inizierà addirittura a pensare di cercare una nuova coinquilina per l'appartamento. Vito chiederà un appuntamento a Maria. Il contabile del Paradiso, invece della bella Puglisi, si ritroverà davanti Armando. Il magazziniere vorrà da Vito della spiegazioni riguardo ad alcune sue recenti scoperte sul suo conto.