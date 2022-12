Il Paradiso delle Signore 7 prosegue con nuovi episodi su Rai 1 e le nuove anticipazioni raccontano cosa succederà al grande magazzino di Vittorio (Alessandro Tersigni) nella puntata del 26 dicembre. Sui muri di Milano apparirà il nuovo manifesto pubblicitario che vedrà protagonista Matilde (Chiara Baschetti), mentre Conti scoprirà chi è il partner di Roberto Landi (Filippo Scarafia). Clara (Elvira Cammarone), invece, nasconderà a Don Saverio (Andrea Lolli) di aver accettato di gareggiare in bicicletta e Vito (Elia Tedesco) si farà perdonare da Maria (Chiara Russo) per il mancato appuntamento.

Protagonista sarà anche Marcello (Pietro Masotti) che avrà un'intuizione che potrebbe aiutare Adelaide (Vanessa Gravina) e al tempo stesso continuerà il suo progetto per conquistare Ludovica (Giulia Arena). Infine, Matilde e Vittorio si lasceranno andare.

Matilde ritratta sui manifesti pubblicitari: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 26 dicembre raccontano che Matilde sarà protagonista. La cognata di Marco apparirà sui muri della città per la nuova campagna pubblicitaria, in un'immagine che la ritrae con l'abito disegnato da Maria Puglisi. Alle Veneri non sfuggirà questa novità e le ragazze si scambieranno pareri sul manifesto del grande magazzino.

Per la signora Frigerio, inoltre, arriverà il momento di pensare alla sua vita sentimentale e dopo tanti dubbi capirà che la cosa migliore da fare sia seguire il suo cuore e deciderà di lasciarsi andare con Vittorio e vivere il loro momento magico.

Vittorio scoprirà chi è il partner di Roberto: anticipazioni puntata di lunedì 26 dicembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 26 dicembre vedrà protagonista anche Clara che si convincerà e inizierà a gareggiare con la bicicletta. La ragazza sarà felice di seguire la sua passione, ma terrà nascosta la sua decisione a Don Saverio che non approverebbe questa iniziativa.

Ci saranno novità anche per Roberto, perché Vittorio scoprirà chi è il suo fantomatico partner.

Marcello avrà un piano per rubare l'affare a Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 26 dicembre rivelano che Marcello non si arrenderà e sarà disposto a tutto pur di riconquistare il cuore della sua amata Ludovica. Barbieri, inoltre, avrà un'intuizione che potrebbe rivelarsi preziosa per soffiare un affare importante a Umberto e permettere finalmente ad Adelaide di prendersi una rivincita su suo cognato che l'ha fatta soffrire lasciandola per Flora. Infine, Vito si renderà conto di dover recuperare con Maria per non essersi presentato al loro appuntamento e a questo proposito organizzerà una sorpresa per farsi perdonare dalla signorina Puglisi.