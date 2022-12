Continua il periodo complicato per Giaele De Donà all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Il malumore dell'imprenditrice pare essere dovuto al rapporto con Antonino Spinalbese, che si sta sempre di più raffreddando. La ragazza ha più volte affermato di tenere molto all'uomo, l'hair stylist, invece, si sta notevolmente allontanando dalla ragazza,

Le riflessioni di Giaele De Donà

La nuova settimana è iniziata per De Donà un po' a rilento. La 23enne, dopo aver fatto colazione, ha deciso di appartarsi, in giardino, con Micol Incorvaia per parlare di Spinalbese.

"Antonino non mi rivolge la parola", ha affermato con tono deluso Giaele De Donà a Micol Incorvaia. L'imprenditrice ha provato a comprendere le motivazioni dell'allontanamento dell'uomo. La 23enne ha riflettuto sul fatto che negli ultimi giorni l'hair stylist si sia nuovamente distaccato da lei come se qualcosa avesse rotto il loro rapporto ancora una volta. L'influencer, però, non si è trovata d'accordo con Giaele.

Secondo la giovane Incorvaia, Spinalbese non ha qualcosa di particolare contro la compagna d'avventura ma, è convinta che l'uomo stia vivendo un periodo complicato. Per confermare la sua tesi, Micol ha sostenuto che non vede dialogare Antonino con nessun altro coinquilino.

A questo punto Giaele ha replicato evidenziando di vedere Antonino strano e di voler comprendere cosa lo turba, tanto da portarlo a prendere le distanze e non rivolgerle di fatto la parola.

Giaele avverte la distanza di Antonino

Le riflessioni di Giaele De Donà con Micol Incorvaia in giardino, hanno fatto seguito, al discorso fatto nella giornata di ieri, 18 dicembre, con Luca Onestini.

Nell'occasione la 23enne ha fatto sapere all'ex tronista che Antonino l'avrebbe accusata di procurargli fastidio in ogniqualvolta si avvicini a lui per tentare di sostenerlo.

Sostanzialmente Spinalbese pare, infatti, convinto che la modella non desideri aiutarlo, ma stargli vicino solo perché è pettegola. De Donà è rimasta molto male per tutto questo. La modella ha poi sottolineato che apprezzerebbe un passo in avanti da parte di Antonino verso una riconciliazione.

“Se siete solo amici, perché serve un pretesto per allontanarsi?”, ha chiesto Onestini, ma Giaele non ha saputo dare una risposta, affermando: “Io non me la vivo bene”. A quel punto Onestini le ha consigliato di capire se a lei sta bene un’amicizia così e quindi di valutare i pro e i contro.