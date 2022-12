Invasione di studio in diretta al Grande Fratello Vip 7, durante la messa in onda del promo della nuova puntata serale prevista questo sabato 10 dicembre su Canale 5.

Questo pomeriggio, subito dopo l'appuntamento con Verissimo, è andata in onda una striscia speciale del GF Vip per annunciare la messa in onda del nuovo appuntamento previsto questa sera in diretta tv.

Ad un certo punto, però, Alfonso Signorini si è ritrovato a fare i conti con tre "ospiti indesiderati" che hanno disturbato la diretta del promo e non si è fatto problemi a mandarli via.

Un incidente in piena regola insomma, non il primo in questa edizione del GF Vip.

Invasione di studio in diretta al Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, questa settimana il Grande Fratello Vip approderà in prime time anche di sabato sera con una nuova puntata in diretta su Canale 5.

Eccezionalmente per due settimane, in casa Mediaset hanno scelto di programmare il reality show anche nel prestigioso slot del sabato sera: per lanciare al meglio la nuova puntata serale, questo pomeriggio Alfonso Signorini è stato protagonista di un promo in diretta su Canale 5.

Al termine della diretta di Verissimo, la linea è passata al conduttore del GF Vip, il quale ha annunciato quelli che sarebbero stati gli "ingredienti" di questo nuovo appuntamento di prime time.

Alfonso Signorini sbotta dopo l'invasione di studio in diretta al Grande Fratello Vip 7

Tutto stava andando per il verso giusto, fino a quando non c'è stata un'invasione di studio in diretta televisiva su Canale 5.

Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e Pamela Prati sono infatti comparsi alle spalle del conduttore, intenti a discutere animatamente in vista delle prove del balletto che proporranno questa sera nel corso della serata speciale del Grande Fratello Vip 7.

I tre, forse ignari del fatti che in quel momento ci fosse la diretta del daytime su Canale 5, sono stati subito ripresi e bacchettati da Alfonso Signorini.

'Ma cosa fate, andate via', Signorini caccia via gli 'invasori' dallo studio del GF Vip (Video)

"Ma cos'è che fanno? Ma cosa fate? Andate via. Qui ci sono Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo e Pamela Prati che provano il balletto", ha subito sentenziato Alfonso Signorini che ha così invitato i tre ad uscire dallo studio.

Invasione di studio in diretta al #gfvip pic.twitter.com/m966GhEndz — Mario Brown (@MarioBro66) December 10, 2022

Insomma, la puntata di questo sabato sera del GF Vip si preannuncia decisamente intensa e scoppiettante, le sorprese non mancheranno.

Tra queste spicca l'arrivo della mamma di Edoardo Donnamaria: il fidanzato di Antonella Fiordelisi avrà modo di rivedere la donna dopo quasi tre mesi di permanenza all'interno della casa di Cinecittà e c'è da scommettere che non mancherà un commento della donna sulla storia d'amore del figlio, nata sotto i riflettori mediatici del reality show.