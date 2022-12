Continuano le avventure di Un altro domani e le anticipazioni settimanali dal 12 al 16 dicembre di questa telenovela spagnola si presentano ricche di suspense sia per quanto riguardano i personaggi del presente che per quelli del passato. Ci sarà un po' di maretta tra Elena e Julia a causa di una serie di vicende sfortunate che finiranno per investire il mobilificio. Non solo sarà necessario ridimensionare il personale per far quadrare i conti, ma spunterà un imprevisto su una consegna. Nel passato, invece, Alicia ritroverà i soldi e i documenti rubati e si stringerà il cerchio sul ladro.

Intanto arriverà il giorno della 'Festa della tapa' e un uragano si abbatterà su Erik e Tirso.

Un altro domani, trame al 16/12: Maria va alla riunione transgender

Nelle prossime puntate di Un altro domani, Maria si armerà di coraggio e andrà alla riunione dedicata ai transgender, chiedendo a Julia di coprirla. Una volta sul posto, la donna abbatterà ogni scetticismo e si sentirà a proprio agio, riuscendo ad aprirsi e a parlare di quello che ha vissuto per lungo tempo. Nel frattempo l'ordine effettuato per la Tamar Muebles riscontrerà dei problemi, in quanto la ditta incaricata per il trasporto non sarà più disponibile all'ultimo momento. Sarà così che Julia dovrà studiare una soluzione alternativa, per questo motivo non le resterà altro da fare se non ricorrere all'aiuto di Sergio che si scontra con Tirso.

Un altro domani, episodi al 16/12: Cloe agitata

Le trame di Un altro domani rivelano che giungerà il giorno della 'Festa della tapa', un tipico piatto spagnolo, e Erik e Tirso si daranno da fare per riuscire a riconquistare i clienti. Le cose procederanno senza problemi, fino a quando Cloe sopraggiungerà in hotel e sarà alquanto agitata.

Il mobilificio si ritroverà a navigare in cattive acque finanziari e la situazione sembrerà del tutto irreparabile. Julia sarà anche alle prese con il rapporto con Elena che si farà più travagliato che mai.

Un altro domani, puntate al 16/12: volano stracci tra Elena e Julia, Alicia ritrova i soldi rubati

I nuovi episodi di Un altro domani vedranno le due donne Elena e Julia scontrarsi a causa dei problemi del mobilificio, sia per la commessa incompleta che per la riorganizzazione del personale.

Le due, inoltre, finiranno per dirsele di tutti i colori. Una volta che la tempesta sarà passata, Julia si renderà conto di quanto sia importante il rapporto con Elena e cercherà di rattoppare lo strappo. Nel frattempo nel passato, a Rio Muni, Alicia finirà per fare una scoperta importante riguardo i soldi e i documenti rubati a casa di Ventura. Essi verranno rinvenuti in libreria e questo aspetto non farà altro che stringere il cerchio su una certa persona.