Il Paradiso delle Signore 7 non andrà in vacanza per le festività natalizie, e le nuove anticipazioni dal 26 al 30 dicembre annunciano altri colpi di scena per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta. In primo piano ci sarà il ritorno di Tancredi che sarà determinato a riconquistare sua moglie, proprio quando Matilde deciderà di lasciarsi andare con Vittorio. Ci sarà spazio anche per l'amicizia tra Roberto e Gemma che si rivelerà preziosa quando emergerà la storia tra il pubblicitario e Oradei. Infine, Irene fingerà di essersi fidanzata con un artista per far scoraggiare Alfredo nel corteggiamento , mentre Adelaide e Marcello metteranno a segno una vittoria nei confronti di Umberto.

Matilde e Vittorio si lasceranno andare: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 per la settimana dal 26 al 30 dicembre spiegano che Matilde apparirà sul manifesto pubblicitario del grande magazzino e le Veneri la riconosceranno. La donna, invece, deciderà di lasciarsi andare con Vittorio e iniziare a vivere un momento magico con lui, anche se non gli nasconderà i suoi timori. Nel frattempo, però, Tancredi osserverà la pagina del giornale dedicata a sua moglie e non ne sarà affatto contento, tanto che l'uomo si presenterà a villa Guarnieri e avrà un duro scontro con sua moglie. Il fratello di Marco non avrà nessuna intenzione di perdere sua moglie e farà una mossa inaspettata proprio quando lei sarà in procinto di partire con Conti per un viaggio di lavoro.

Vista la situazione, per Vittorio sarà molto difficile non temere di perdere la donna che ama. Ci sarà spazio anche per Vito che porterà avanti la sua relazione con Mario Oradei e Conti ne verrà a conoscenza. A scoprire la storia tra il pubblicitario e il suo partner sarà anche Gemma, che parlerà con il suo amico e le offrirà inaspettatamente tutto il suo appoggio.

Irene fingerà di fidanzarsi con Michele: anticipazioni settimana dal 26 al 30 dicembre

La settimana de Il Paradiso delle signore 7 dal 26 al 30 dicembre vedrà protagonisti anche Ezio e Veronica che si recheranno alla festa del Circolo in onore della squadra di equitazione. Per la madre di Gemma si e il suo compagno sarà una buona occasione per tornare a farsi vedere insieme in pubblico, mentre Vito organizzerà una sorpresa per Maria.

Ci saranno anche dei nuovi arrivi con due artisti che porteranno scompiglio tra le Veneri e in particolare in Irene che sarà colpita da Michele e coinvolgerà Maria per un'uscita a quattro. Questa iniziativa non sarà presa bene né da Alfredo, né da Vito e quest'ultimo sfogherà con Armando la sua delusione. Irene parlerà con le sue amiche e dirà loro di aver messo un punto fermo al corteggiamento serrato di Alfredo facendogli credere di essersi fidanzata con Michele. Perico, però, non starà a guardare e affronterà il suo rivale in amore, scoprendo in questo modo che Irene gli ha mentito.

Adelaide e Marcello soffieranno un affare a Umberto

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella settimana dal 26 al 30 dicembre Marcello avrà un'intuizione su come soffiare un affare a Umberto e fare contenta Adelaide.

Barbieri spiegherà alla contessa di essere riuscito ad aprire una società di comodo con lei senza che i loro nomi compaiano in alcun modo, con lo scopo di portare a termine la compravendita di Palazzo Andreani ai danni di Guarnieri. Adelaide, invece, scoprirà la cifra che suo cognato è pronto a proporre per l'acquisto dell'immobile e il suo piano sarà portato a termine. La donna potrà festeggiare con Marcello la realizzazione del loro affare.