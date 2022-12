Durante le nomination, Antonella aveva anticipato di essere indispettita da un atteggiamento di Edoardo: a fine diretta, la concorrente del Grande Fratello Vip si è lamentata col fidanzato per un abbraccio che ha dato a Oriana. Il romano, stanco delle solite scenate di gelosia, ha risposto per le rime e ha avvisato Fiordelisi se lei si comporta così anche nella vita di tutti i giorni, a lui non va bene. Smorfie e prese in giro da parte della giovane nei confronti di Donnamaria poco prima di andare a dormire: lui era di spalle e non si è accorto di nulla.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Al termine della 22esima puntata del Grande Fratello Vip quella che ha visto gli ingressi in casa di Riccardo Fogli e Milena Miconi, è andata in scena l'ennesima lite tra quelli che i fan hanno ribattezzato "donnalisi".

Antonella non ha perso tempo e a diretta conclusa ha rimproverato Edoardo per aver riservato un gesto d'affetto ad una sua "antagonista": l'influencer non ha digerito l'abbraccio che il fidanzato ha dato a Oriana poco prima, soprattutto perché lei con quest'ultima ci ha discusso nei giorni passati.

A differenza di tutte le altre volte, ieri sera il romano non è rimasto in silenzio e ha risposto a Fiordelisi lasciandola quasi senza parole.

Il vippone ha chiarito che non si può paragonare la sua amicizia con Marzoli con il feeling che la napoletana ha con Antonino sin dall'inizio: "Per il trascorso che hai con lui, se lo abbracci è una mancanza di rispetto".

Le smorfie della protagonista del Grande Fratello Vip

Edoardo ha anche sottolineato di volere bene a Oriana (che nelle ore precedenti si è ustionata una coscia, preoccupando fan e addetti ai lavori), mentre Antonino avrebbe un ruolo diverso e più "ambiguo" nel suo rapporto con Antonella.

Sentendo la fidanzata dire che d'ora in avanti anche lei abbraccerà altri uomini, come Onestini o Spinalbese, visto lo slancio d'affetto che lui ha avuto per la "rivale" Marzoli in diretta, Donnamaria ha replicato: "Tu sei questa? Sei quella che reagisce con delle strategie? Se sei così, non mi piaci".

"Se pensi che valga la pena rovinare quello che c'è tra noi solo per un abbraccio, allora ti dico che non mi piaci come persona", ha proseguito il concorrente del Grande Fratello Vip nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportano il 13 dicembre.

'Donnalisi' ai ferri corti al Grande Fratello Vip

Il ragazzo ha preferito interrompere la discussione perché Antonella stava iniziando ad alzare la voce; stanco delle solite litigate, Edoardo si è rifugiato in camera da letto.

L'influencer ha raggiunto il fidanzato per continuare a esporre la sua visione dei fatti, ma lui le ha girato le spalle e si è messo con la faccia sul cuscino.

Fiordelisi ha proseguito nel suo sfogo e, consapevole del fatto che Donnamaria non la stava guardando, ha cominciato a fare boccacce e smorfie ad ogni parola che sentiva.

I telespettatori hanno descritto come "infantile" l'atteggiamento della concorrente del Grande Fratello Vip, soprattutto perché rivolto alla persona della quale dice di essere innamorata.

"Ma che schifo è? Lei gli ride alle spalle e lo prende in giro. Ma come fate a sostenere una del genere?", ha sbottato una fan dopo aver assistito al siparietto messo su dalla ragazza al termine della 22esima puntata.

Un altro parere piuttosto condiviso tra il pubblico, è che Antonella pianifichi questo tipo di liti per garantirsi spazio in diretta: a riprova di questa teoria, ci sarebbe l'anticipazione che la giovane ha dato in confessionale ad Alfonso, al quale ha preannunciato lo scontro con Edoardo per l'abbraccio che ha dato a Oriana.