Nella 22^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 12 dicembre su Canale 5, Attilio Romita è finito al centro delle polemiche per alcune frasi pronunciate su Sarah Altobello. In confessionale, l'ex direttore del Tg1 ha spiegato che non potrebbe mai chiudere la storia con la sua attuale compagna per una donna "fru fru" come la coinquilina barese. Quest'ultima è scoppiata in lacrime dopo aver scoperto cosa pensa di lei il giornalista.

Le parole dell'ex direttore del Tg1

Prima di capire cos'è successo nella 22^ puntata del Reality Show è giusto fare un passo indietro.

Nella precedente puntata del Grande Fratello Vip 7, Attilio è finito al centro delle polemiche per essersi avvicinato troppo a Sarah. La fidanzata Mimma sui social ha definito entrambi patetici.

Durante la diretta di ieri, è stato mandato in onda un confessionale di Romita. Il diretto interessato alla domanda "lasceresti Mimma per allacciare una relazione con Altobello" ha risposto che non potrebbe mai andare a cena con persone di un certo livello che frequenta anche per lavoro con una donna "fru fru" come Sarah. L'ex direttore del Tg1 ha aggiunto che al suo fianco ha bisogno di una donna con un certo background e con la capacità di saper comunicare.

Infine, Attilio Romita ha chiuso il discorso sminuendo la coinquilina barese: "Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah pensa che figure".

Attilio “ non potrei mai andare in giro come una donna come Sarah , una donna fru fru , sai che figure “ che discorso maschilista mamma mia 🥶🥶#gfvip pic.twitter.com/z21ggsBnPO — Soqquadro (@gicarestik2) December 12, 2022

Sarah Altolbello spiazzata per il pensiero di Romita

Una volta appreso il pensiero che Attilio ha su di lei, Sarah è quasi scoppiata in lacrime.

La diretta interessata ha spiegato che non si sarebbe mai aspettata un giudizio simile dal coinquilino visto il tempo trascorso insieme all'interno della Casa di Cinecittà.

Sarah non ha gradito di essere definita una "persona fru fru". Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto che è lei a non voler frequentare gli ambienti e le persone frequentate dall'ex direttore del Tg1.

Infine, Altobello ha tagliato corto sulla vicenda: "Che schifo".

Attilio criticato da tutti

Attilio Romita è stato criticato da tutti i suoi compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7. In particolare, Edoardo Donnamaria ha sbottato in puntata: "Spero che Mimma sia più schifata da quello che hai detto, da come hai trattato Sarah". A detta del 28enne romano il giornalista sarebbe una persona materialista e classista.

Secondo Antonella Fiordelisi, il giornalista sarebbe il classico uomo che per recuperare il rapporto con l'attuale compagna getta fango sulla "terza incomoda". Le opinioniste Bruganelli e Berti hanno condannato le parole di Romita.

A causa della caduta di stile avuta con Sarah, Attilio è stato nominato da quasi tutti i "vipponi" tanto da finire al televoto.