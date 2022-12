Momenti di tensione, ieri, giovedì 29 dicembre 2022, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, fra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli. Nel corso di un break pubblicitario, il gieffino ha accusato la sudamericana di aver suggerito una risposta a Nicole Murgia, durante il GF Game Night. Proprio grazie al suggerimento della venezuelana, la ragazza ha vinto una notte con l'affascinante veneto. Marzoli è apparsa sconvolta dalle parole del compagno d'avventura ed ha giurato di non aver consigliato niente a Nicole. Il 32enne, però, non ha creduto a quanto detto da Oriana ed ha trovato il suo stupore, convinto di quanto ha affermato.

La discussione fra Oriana e Daniele

La discussione fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è ripresa al termine del GF Game Night. La sudamericana ha negato in maniera categorica di aver comunicato con Nicole Murgia aggiungendo che il veneto non ha visto e sentito bene. Dal Moro, però, è sembrato convinto di ciò che ha percepito ed ha scelto di smascherare la compagna d'avventura. Daniele ha deciso che se dovesse notare un atteggiamento giudicato scorretto da parte della venezuelana, non rimarrà in silenzio. "Non voglio più parlare con te", ha esclamato il ragazzo che si è definito stanco delle bugie e falsità proferite da Marzoli.

Il risentimento di Daniele Dal Moro verso Marzoli

Daniele Dal Moro è certo che Oriana Marzoli proseguirà a compiere sempre gli stessi errori nella casa del Grande Fratello Vip 7. Nonostante il veneto tenti di rivalutarla, non è riuscito sin qui a fidarsi della sudamericana.

Il 32enne ha affermato che la venezuelana ha sicuramente numerose qualità; oltre ad essere carina è anche molto simpatica ma ciò non significa che lui la apprezzi. Dal Moro ha poi affermato che in numerose circostanze ha oltrepassato gli atteggiamenti della compagna d'avventura ma si è stancato di stare in silenzio. Secondo Daniele, Oriana ha sbagliato svariate volte con lui ma, d'altra parte non ha più intenzione di tornare sull'argomento.

La sudamericana, a quel punto, è andata via, lasciando il gieffino a chiarire con Nicole Murgia.

Daniele si era già scagliato contro Oriana

Già prima della del GF Game Night, Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli avevano avuto una discussione. Il veneto ha tuonato contro la venezuelana di essere la più falsa del casa del Grande Fratello Vip 7 e da quando ha fatto il suo ingresso nel loft di Cinecittà prende in giro gli altri concorrenti e non le importa di nessuno.

Il 32enne ha poi esclamato che l'unica cosa che importa davvero alla showgirl sono i suoi followers sui social. Dal Moro ha ricordato alla gieffina che stava per essere eliminata dal Reality Show e, secondo lui, non ha mai tenuto di poter perdere gli inquilini ai quali finge di tenerci.