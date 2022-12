Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, che racconta il problematico amore fra Julia e Sergio. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 al 5 gennaio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Elena di non lavorare più in ebanisteria, sull'assunzione di Olga, sulla gelosia di Julia per quest'ultima, sull'arrivo di Lian e sul piano ideato da Kiros e Carmen per restare insieme.

Julia assume Olga all'ebanisteria

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Ribero chiederà scusa a Maria per averla trattata male. L'uomo, infatti, giustificherà il suo comportamento affermando che le sue azioni sono state spinte dal dolore causato dalla sua rottura con Cloe. Elena informerà Julia di non volere ritornare a lavorare alla bottega. A quel punto, la giovane sarà costretta a cercare una nuova dipendente per sostituirla. La sua scelta ricadrà su Olga anche se nutre molti dubbi su di lei. Non sapendo cosa fare, Julia ne parlerà con Sergio che le consiglierà di sottoporre Olga ad un periodo di prova. La giovane deciderà di seguire i consigli del fidanzato e inviterà Olga a lavorare in ebanisteria, facendole costruire un mobile.

Dopo aver visto l'eccellente lavoro della dipendente, Julia si convincerà di poterla assumere. Trascorrendo del tempo con lei sul posto di lavoro, Julia scoprirà che Olga è anche una appassionata di moto, interesse che condivide con Sergio. Per questo motivo, la giovane inizierà a essere gelosa della sua dipendente.

Maria sarà sul punto di raccontare alla madre la verità sul suo orientamento sessuale anche se alla fine se ne pentirà, temendo la sua reazione.

Lian si presenterà alla bottega e Diana e la manderà via in malo modo. Domandandosi come mai la madre abbia cacciato così il braccio destro del padre, Julia le chiederà spiegazioni, scoprendo che Lian è la nuova compagna del padre con cui vive da sei mesi. In questo modo, Julia verrà a sapere che i suoi genitori stanno divorziando.

Erik si scontrerà duramente con Olga e le rinfaccerà tutti i suoi sbagli.

Patricia non sopporta Alicia

In Guinea, Kiros proporrà a Carmen di fingere un nuovo fidanzamento con Victor in modo da non creare sospetti. La giovane accetterà anche se i due innamorati vorrebbero soltanto avere la possibilità di iniziare una vita insieme. Per non commettere gli errori del passato, i due innamorati dovranno tenere gli occhi aperti per non essere scoperti. Patricia continuerà a non gradire la presenza di Alicia e cercherà di mettere in guardia Angel dalla ragazza. Stessa cosa farà Mabale con Kiros, tentando di tenerlo al sicuro. Serralvo cercherà di farsi aiutare da Patricia per incastrare Ventura. Ines deciderà di organizzare una cena romantica per il marito nel tentativo di dimostrargli di essere guarita e di poter tornare in libreria.

Più tardi, Ines avrà modo di incontrare segretamente Angel che si scuserà con lei per non averla creduta. Patricia inizierà ad essere molto infastidita dalle continue bugie di Francisco, per poi convincere Victor che Carmen prova ancora dei sentimenti per lui.