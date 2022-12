La puntata numero 24 del Grande Fratello Vip 7 di ieri, lunedì 19 dicembre 2022, si è aperta con con un confronto molto acceso fra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli. Alfonso Signorini ha invitato i due concorrenti a dirigersi in Super Led per provare a cercare un chiarimento ed ha subito domandato cosa è rimasto dopo la passione. La sudamericana ha immediatamente replicato che non è restato nulla fra di loro, nemmeno un'amicizia. In seguito, il conduttore ha mandato in onda un video che ha riassunto i momenti salienti degli ultimi giorni con al centro il conflitto fra la showgirl e l'hair stylist.

Oriana si è sentita utilizzata da Antonino

Nella precedente puntata del Grande Fratello Vip 7, sia Antonino Spinalbese che Oriana Marzoli hanno evidenziato il loro pentimento nell'aver cercato ad avere una relazione, lasciandosi attrarre rispettivamente. L'ex di Belen Rodriguez ha affermato di aver sempre avvertito sensazioni che gli facevano presagire un finale che non sarebbe stato positivo con la venezuelana; dall'altro lato Oriana si è definita stanca dei comportamenti del compagno d'avventura. Tra di loro c'è anche Ginevra Lamborghini che non avrebbe opinioni buone sugli atteggiamenti di Spinalbese. Per la sorella di Elettra, l'amico non è stato corretto e dovrebbe chiedere perdono. Se per Antonino vi sono delle verità nascoste, per Marzoli la realtà è che l'hair stylist si è sentito usato dalla sua ex ragazza e, nella stessa maniera, ha utilizzato lei.

Marzoli non ha visto verità nei comportamenti di Spinalbese

"Fino ad una settimana fa eri mio amico, poi da sabato sono cambiate le cose", ha evidenziato Oriana Marzoli ad Antonino Spinalbese. La sudamericana ha ribadito che non ha visto sincerità nei comportamenti del gieffino. Alfonso Signorini ha così domandato se la venezuelana conservi, almeno, un ricordo positivo del rapporto avuto con l'hair stylist.

Per Marzoli è ormai tutto infangato. Spinalbese disse un giorno che la compagna d'avventura sarebbe giunta ad odiarlo. Quando il conduttore del GF Vip 7 ha chiesto la motivazione di questa frase, l'ex di Belen ha replicato dichiarando che era convinto come la venezuelana avrebbe tirato fuori la sua verità.

L'allontanamento di Antonino nei riguardi di Oriana

Alfonso Signorini si è poi concentrato sul fatto che Oriana Marzoli abbia messo al centro l'ex del ragazzo. Infatti, ha confidato l'hair stylist che le prime domande della sudamericana hanno riguardato proprio i comportamenti adottati dall'ex di Antonino, aggiungendo, però, che tutto ciò che avrebbe dichiarato la venezuelana sarebbe stato falsità.

Il conduttore del Reality Show ha affermato che da quando è rientrata nella casa più spiata d'Italia, Ginevra Lamborghini, Antonino abbia preso le distanze da Oriana. Spinalbese non ha nascosto che ha voluto dare delle attenzioni maggiori all'amica ma nascondendosi dalla gelosia della sudamericana, la quale, però, ha evidenziato: "Fino a sabato scorso mi baciavi".

Non è mancata la replica dell'hair stylist secondo cui, l'influencer, avrebbe dichiarato che potevano esserci delle effusioni fin quando sarebbero arrivati dei nuovi inquilini. Marzoli poi tuonato definendo bugiardo Antonino.