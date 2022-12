Ci saranno tanti colpi di scena in occasione delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse nel mese di gennaio su Canale 5. Le trame della soap opera turca rivelano che la sorella di Gaffur Taskin, Gulten, (Selin Genç) riceverà l'aiuto di Hunkar Yaman dopo la violenza ricevuta da parte di Ercument, il cugino di Demir (Murat Ünalmış).

Terra amara, anticipazioni: la sorella di Gaffur vittima di un abuso

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate trasmesse a gennaio su Canale 5 rivelano che Hunkar e Fekeli avranno un ruolo fondamentale per Gulten.

Tutto inizierà quando Yilmaz (Uğur Güneş) soccorrerà la domestica, di cui Ercument ha abusato. Un salvataggio che riserverà non pochi colpi di scena, visto Yilmaz rimarrà ferito a causa di un colpo d'arma da fuoco sparato da Ercument. Non contento, cercherà di eliminare la sorella di Gaffur, ma Yilmaz approfitterà della situazione e con una grande pietra ucciderà Ercument. Hunkar assisterà alla scena, tanto che terrorizzata farà una chiamata ad Ali Fekeli, affinché possa aiutare il figlioccio.

Sabahattin presta soccorso a Yilmaz

Nelle puntate di gennaio di Terra amara, Fekeli (Kerem Alışık) chiederà subito aiuto al dottor Sabahattin, che abbandonerà il suo posto di lavoro per soccorrere Yilmaz.

Il marito di Sermin non informerà Mujgan di quanto successo, una bugia bianca che permetterà a Sabahattin di aiutare senza troppi problemi Yilmaz. Il ragazzo rimedierà solo una piccola ferita, guaribile con qualche giorno di riposo. I guai per l'ex fidanzato di Zuleyha, però, non finiranno qui, visto che rischierà serie conseguenze per aver ucciso Ercument.

Hunkar si prende cura di Gulten dopo la violenza

Gulten minaccerà di suicidarsi per quello che le è successo, tanto da chiedere a gran voce che la vicenda non venga resa nota a tutta Cukurova. Per questo motivo Fekeli e Hunkar correranno in aiuto della ragazza. Se Ali occulterà il corpo esanime di Ercument e butterò l'arma del delitto nel lago, la matriarca si prenderà cura della domestica.

La polizia rintraccerà il corpo del cugino di Demir in due giorni, un particolare che susciterà numerosi sensi di colpa in Hunkar, che dirà a Fekeli che avrebbe dovuto capire fin da subito le intenzioni di suo nipote. Si verrà a conoscenza che Ercument non era nuovo a gesti del genere, visto che aveva violentato una domestica al servizio del padre. Yilmaz verrà punito per aver ucciso il cugino di Demir? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprirlo.