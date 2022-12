L'appuntamento con Uomini e donne dal 19 al 21 dicembre si preannuncia denso di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che questa settimana la trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda in versione ridotta, dato che dal 22 dicembre in poi inizierà lo stop natalizio.

Le sorprese per il pubblico, però, non mancheranno: al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Riccardo Guarnieri, ma anche le novità legate al percorso di Armando e Biagio.

Armando incastra e smaschera Cristina: anticipazioni Uomini e donne 19-21 dicembre

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne dal 19 al 21 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio per un acceso confronto tra Armando e la dama Cristina.

La donna, infatti, riceverà la visita di un nuovo cavaliere intenzionato a conoscerla e ad approfondire la frequentazione fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Cristina, però, bloccherà il nuovo arrivato rivelando di essere ancora presa da Armando e di avere un interesse solo per lui.

La reazione del cavaliere napoletano non si farà attendere e, in studio, la accuserà di non aver mai fatto nulla di concreto nei suoi confronti.

Riccardo viene rifiutato: anticipazioni Uomini e donne 19-21 dicembre

Armando metterà così alle strette Cristina, tacciandola di essersela sempre tirata e di non credere all'interesse che dice di provare nei suoi confronti. Immediata la reazione di Gianni e Tina che, questa volta, saranno d'accordo con Armando e punteranno il dito contro la dama.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne al 21 dicembre, rivelano che il cavaliere deciderà di farsi avanti con Gloria e, dopo averla rifiutata, si presenterà sotto casa sua.

Riccardo, in tal modo, spererà di stupire la dama e convincerla a dargli una nuova chance ma la reazione di Gloria non sarà affatto delle migliori e, questa volta, sarà lei a rifiutare il cavaliere.

Paola dice no a Biagio: anticipazioni Uomini e donne

Stessa sorte anche per Biagio, l'altro cavaliere storico del trono over che continua a cercare la donna della sua vita.

Questa settimana, il cavaliere napoletano ha scelto di farsi nuovamente avanti con la dama Paola, provando a stupirla con un regalo che le ha fatto recapitare in camerino.

La sorpresa di Biagio, però, non riuscirà a dare l'effetto sperato, dato che Paola ribadirà di non essere interessata al cavaliere e di non voler approfondire la conoscenza fuori dallo studio televisivo.

Dal 22 dicembre inizia la pausa per Uomini e donne: ecco quando ritornerà su Canale 5

E così, mercoledì 21 dicembre terminerà la programmazione di Uomini e donne per questo 2022. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, sarà in pausa fino all'8 gennaio e riprenderà la consueta programmazione televisiva a partire da lunedì 9 gennaio 2023.

Tuttavia, anche nel corso delle settimane in cui non sarà in onda in tv, proseguiranno le registrazioni di questa edizione e non si esclude che possano arrivare le scelte dei tronisti in carica, tra cui quelle di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, che sembrano essere arrivati agli sgoccioli del loro percorso in studio.