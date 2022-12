Sono proseguiti gli alti e i bassi fra Nikita Pelizon e Luca Onestini all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. I due gieffini si sono ritrovati, nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre 2022, in zona beauty e si sono confrontati riguardo ad alcune comprensioni sorte fra di loro, unite ad atteggiamenti, momenti e circostanze che mutano in dubbi. Nel corso dell'allenamento, la modella ha urlato alla telecamera dopo essersi lasciata andare ad uno slancio energico. L'ex tronista di Uomini e Donne le ha fatto notare che non è la prima volta che è accaduto e questo tipo di comportamento ha causato nel ragazzo alcune perplessità.

Il confronto fra Luca Onestini e Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è apparsa visibilmente contrariata in riferimento alle limitazioni e alle false osservazioni da parte di Luca Onestini e lo ha evidenziato esprimendo il proprio pensiero al compagno d'avventura. Allo stesso modo, il ragazzo emiliano ha voluto chiarire che si è trovato d'accordo con la modella, sottolineando che anche lui non ha gradito alcuni comportamenti messi in atto dalla gieffina, come, ad esempio, parlare e urlare alle telecamere. "Se ho una botta di energia e ho voglia di cantare, sei avanti o sei indietro, non mi importa nulla", ha affermato Nikita Pelizon a Luca Onestini.

Il chiarimento fra Pelizon e Onestini

A quel punto è caduto il silenzio fra Luca Onestini e Nikita Pelizon.

Qualche minuto dopo l'ex tronista di Uomini e Donne è ritornato sulla vicenda domandando alla compagna d'avventura, di chiarire la motivazione per cui quando si sono trovati a dialogare, in alcune circostanze, lei si è rivolta alla telecamera. La modella ha replicato smentendo che questo tipo di atteggiamento sia dovuto ad un interesse mediatico o ad un suo obiettivo di vanità ed egocentrismo.

Nikita Pelizon ha spiegato che guardare la telecamera rappresenta un gesto che la gieffina compie sovrappensiero.

La modella ha voluto paragonare questa azione accaduta nel corso dell'allenamento a quando ha effettuato degli esercizi con i suoi followers sui social e spesso li spronava urlando alla camera. L'opinionista si è sentito rassicurato da quelle parole ed ha affermato di aver capito il comportamento di Nikita.

Per Onestini non ci sono ragioni negative nell'attirare l'attenzione delle telecamere, soltanto non pensava che la compagna d'avventura fosse interessata ad una cosa simile. I due gieffini si sono chiariti ed è ritornata in Luca, l'immagine della persona che sta conoscendo all'interno del Grande Fratello Vip 7. Infine, l'emiliano e la modella si sono abbracciati, ritornando ai sorrisi di sempre.