Nella casa del Grande Fratello Vip continua la tensione tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Tra i due non corre buon sangue ed ogni scintilla è un pretesto per far riaffiorare i vecchi rancori.

Nella serata di martedì 13 dicembre 2022, Donnamaria si è appartato con Alberto e Oriana e, dopo aver ampiamente attaccato Antonella, Edoardo se l’è presa anche con Antonino, accusando l’ex di Belen di aver fatto cose gravi nei suoi confronti e che, se fosse stato fuori dal programma, sarebbe stato costretto a denunciare Spinalbese.

Edoardo furia contro Spinalbese

Edoardo Donnamaria ha iniziato lo sfogo contro Antonino dicendo: “A me come persona non mi piace. Ci sono cose forti che lui ha fatto e nonostante ciò io mi ero pure riavvicinato. Lui pensa di avere qualcosa da recriminare nei miei confronti, quando a subire invece sono stato io. Antonino per me vale poco, vale zero Il volto di Forum ha continuato il suo sfogo, dicendo che per lui Spinalbese è una persona cattiva, che fa solamente paura e che ha fatto delle cose nei suoi riguardi, molto gravi, fatte solo per lo scopo di infastidirlo. Edoardo ha poi aggiunto: "Se queste cose che mi ha fatto fossero successe fuori di qua , le alternative erano due: O lo picchiavo o lo denunciavo”.

Edoardo ha poi tirato in ballo Oriana, dicendo che anche con lei Antonino non si è comportato bene e che dopo essere andati sotto le coperte ed essersi lasciati andare a delle tenerezze, lui il giorno dopo era molto freddo. Donnamaria ha poi concluso dicendo a Oriana: "Lui voleva solo portarti a letto e poi il giorno dopo mandarti a quel paese e, a quanto pare, c'è riuscito, tirando poi in ballo il fatto della figlia e della tua frase sulla mancanza del cane, per allontanarsi da te".

Edoardo Donnamaria critica anche Antonella

In questi giorni Edoardo Donnamaria è arrivato anche ad insultare Antonella. Nella serata del 13 dicembre 2022, Donnamaria si è confidato anche con Oriana Marzoli, spiegando che certi atteggiamenti di Antonella, iniziano a stancarlo. In particolare ha spiegato che non riuscirà a sopportare a lungo questa situazione e che lui non ha mai fatto cose di proposito per infastidire la sua ragazza, mentre lei invece lo farebbe apposta.

Edoardo ha poi detto che tra di loro le cose si sono raffreddate e questo non è per lui un buon segno.

Infine il volto di Forum ha concluso: “Io le ho detto di non scherzare troppo con Antonino, perchè lei all’inizio voleva lui. Lei mi dice che io faccio il provolone con te, ma non è così. Lei fa apposta per ferirmi”.Non resta dunque che attendere la prossima puntata di sabato 17 dicembre per scoprire come si evolverà il rapporto tra Fiordelisi e Donnamaria.