Continua il successo della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana ambientata nel capoluogo lombardo nell'ano 1963. Le trame ricche di emozioni, momenti avvincenti e colpi di scena raccontano la vita dei protagonisti che si aggirano attorno al grande magazzino milanese.

Durante la puntata de Il Paradiso che andrà in onda lunedì 19 dicembre, Ezio comunicherà a Vittorio una decisione molto importante sul suo futuro e in seguito affronterà la compagna Veronica. Gloria mentirà ad Armando su quanto è accaduto tra lei e suo marito il giorno prima.

Marcello non si arrenderà all'idea di aver perso definitivamente Ludovica. Irene soffrirà per la mancanza di Stefania, ma potrà contare sul rubacuori Alfredo Perico. Matilde noterà che Vittorio non porta più l'anello nuziale.

Ezio affronta Veronica e prende una decisione

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso numero 61, Ezio comunicherà al suo amico Vittorio di aver preso una decisione molto importante per quanto riguarda il suo futuro: accetterà il finanziamento di sua moglie per la nuova attività.

Dopodiché, il signor Colombo incontrerà Veronica e l'affronterà una volta per tutte informandola di aver accettato i soldi da sua moglie Gloria e che lei non dovrà essere d'intralcio alla sua vita professionale.

Nel frattempo, Gloria parlerà con il suo fedele amico Armando, ma non gli racconterà tutta la verità su quanto è accaduto con suo marito. Infatti, il giorno prima la capo commessa del Paradiso e il nuovo imprenditore di Denim si sono baciati riscoprendo la passione e i sentimenti perduti.

Gemma e Irene soffrono per la partenza di Stefania

La partenza di Stefania metterà tutti di malumore, specialmente Irene e Gemma. La prima soffrirà per l'addio della sua migliore amica, ma potrà contare sul sostegno morale di Alfredo Perico; la seconda sarà molto preoccupata per la situazione creatasi tra sua madre e Gloria Moreau e temerà di non riuscire ad affrontare tutto questo da sola ora che la sorellastra è andata via.

Per questo motivo, la giovane Zanatta cercherà un amico pronta ad ascoltarla e l'attenzione ricadrà su Landi. La venere del Paradiso racconterà a Roberto quello che sta succedendo nella sua famiglia e gli confiderà le sue paure.

Vittorio non indossa più la fede ne Il Paradiso

Successivamente, Marcello non accetterà di aver perso definitivamente Ludovica in quanto i suoi sentimenti nei confronti della ragazza non sono cambiati. Pertanto, Barbieri cercherà in ogni modo di riavvicinarsi alla signorina Brancia nonostante la presenza di Ferdinando nella sua vita.

Infine, Matilde noterà un particolare molto importante che riguarda Vittorio: non indossa più la fede nuziale del suo matrimonio con Marta.