Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi scoperti in intimità all'interno della casa del Grande Fratello Vip da Luca Onestini.

Dopo l'ennesima lite che c'è stata nella giornata di ieri, 7 dicembre, sotto i riflettori della casa di Cinecittà, la coppia di questa edizione ha scelto poi di fare la pace concedendosi qualche momento di coccole insieme sotto le coperte, al riparo da occhi indiscreti.

Peccato, però, che l'ex tronista di Uomini e donne abbia deciso di spiarli e li ha colti proprio nel momento delle "tenerezze" sotto le coperte.

Antonella ed Edoardo beccati in intimità sotto le coperte al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la love story tra Antonella ed Edoardo continua ad essere al centro dell'attenzione all'interno della casa più spiata d'Italia.

I due gieffini pur essendo particolarmente complici e affiatati, spesso e volentieri si lasciano andare a delle furiose litigate e proprio al termine dell'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5, Antonella aveva minacciato di voler lasciare Edoardo.

Il motivo? Non aveva gradito il fatto di non essere stata difesa in trasmissione dopo una serie di attacchi ricevuti. Alla fine, però, tra i due è tornato il sereno e proprio nelle ultime ore, sono tornati a coccolarsi a vicenda sotto le coperte.

Luca scopre Antonella ed Edoardo in intimità al GF Vip: 'Siete falsi'

Nella serata di ieri 7 dicembre, infatti, Luca Onestini ha deciso di spiare la giovane coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip e dopo averli scoperti in intimità sotto le coperte, non si è fatto problemi ad intervenire in prima persona.

"Ma siete due porcelli.

Fatemi vedere, ora alzo le coperte", ha esclamato Luca che ha provato così a mettere in difficoltà i due giovani fidanzati.

"Mamma mia siete i peggiori, sì davvero i peggiori. Siete dei falsi. Ora alzo davvero la coperta", ha proseguito ancora Luca Onestini facendo riferimento al fatto che spesso e volentieri i due non fanno altro che litigare dalla mattina alla sera nella casa del Grande Fratello Vip e poi, di notte, si ritrovano in intimità sotto le coperte.

Cambio programmazione per il GF Vip in prime time su Canale 5: cosa succederà a dicembre

Intanto cresce l'attesa per la prossima puntata serale del Grande Fratello Vip che, questa settimana, sarà in onda sabato 10 dicembre su Canale 5.

Il reality show, eccezionalmente per questo mese di dicembre, andrà in onda nuovamente con doppia puntata serale: non solo la diretta del lunedì sera condotta da Alfonso Signorini, ma anche quella del sabato.

Da gennaio in poi, però, si tornerà alla programmazione "standard" per il GF Vip, che sarà in onda solo di lunedì sera su Canale 5 con un appuntamento singolo.