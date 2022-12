La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni sul cast della fiction daily italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito al mese di gennaio evidenziano che il parterre dei personaggi verrà arricchito da due new entry, ovvero Valentina Tomada e Christian Roberto. Grazie a una foto su Instagram di qualche mese fa che la ritraeva assieme a Pietro Genuardi, l'arrivo dell'attrice capitolina era risaputo ma i fan adesso posso anche conoscere le tempistiche d'arrivo di Tomada, la quale inizierà a far parte del Paradiso nel mese di gennaio.

Nel prossimo mese, anche l'attore e ballerino Christian Roberto farà parte dei personaggi dell'amato sceneggiato di Rai 1, sebbene sia per il protagonista di Sulla stessa onda che per Tomada non vi sono spoiler ufficiali che svelino i personaggi che andranno a interpretare.

I personaggi che potrebbero interpretare Roberto e Tomada nel Paradiso

Premettendo che non vi sono anticipazioni ufficiali su quali interpreteranno i due attori all'interno de Il Paradiso delle Signore 7, è altresì possibile avanzare delle ipotesi in tal senso.

Partiamo da Valentina Tomada e dal post su Instagram che la ritraeva, come anticipato, assieme a Pietro Genuardi. A riguardo si potrebbe pensare che l'attrice di Roma avrebbe a che fare col capo magazziniere, ad esempio nelle vesti di una donna che gli fa prendere una momentanea sbandata mentre Agnese Amato (Antonella Attili) è ancora a Londra dalla figlia Tina (Neva Leoni).

Christian Roberto, invece, data la giovane età pare più plausibile possa portare un po' di scompiglio sentimentale tra Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Alfredo Perico (Gabriele Anagni) oppure far perdere la testa a una nuova Venere come diventare il nuovo amore di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro).

Tutte ipotesi di trama sia chiaro, ma l'entrata di Christian Roberto e Valentina Tomada nel cast di sicuro stravolgeranno le carte di diverse storyline nella soap opera.

Le esperienze professionali di Valentina Tomada

L'attrice classe '70 ha iniziato a fare televisione nel 1999 con Senso di Colpa, proseguendo l'anno successivo con due fortunate serie tv del piccolo schermo come Sei forte Maestro e Distretto di Polizia. Nel corso degli anni è stata parecchio apprezzata per i personaggi che ha interpretato soprattutto Centrovetrine, Incantesimo, Don Matteo e Un passo dal cielo.

Nel curriculum di Valentina Tomada troviamo ben sedici ruoli teatrali in altrettanti spettacoli dal 1995 al 2010, dei quali quattro è stata regista: Un paio d'ali sotto l'albero, Un piccolo cambio di programma, Ma non dirlo a nessuno e Giù le mani dal cappello.

Tomada è stata regista anche di quattro cortometraggi, preso parte a una pubblicità curata da Ferzan Ozptek nel 2017 ma, soprattutto, è stata vincitrice di dieci riconoscimenti ufficiali, ottenuti sia come regista che come attrice.

Le esperienze lavorative di Christian Roberto

Conosciuto al grande pubblico per fiction tv come Baciamo le mani, L'onore e il rispetto, La vita promessa e Un passo dal cielo, Christian Roberto è anche un attore e ballerino ventunenne con alle spalle qualche esperienze nel mondo del cinema.

L'attore siciliano ha partecipato nel 2010 a Italia's got Talent, arrivando sino alla fase finale, ma anche in musical teatrali come Full Monty, La Bella e la Bestia e Billy Elliot, col quale ha vinto l'oscar come miglior attore non protagonista.

Nel 2016 ha interpretato Alfredo in Cruel Peter e ha collaborato al videoclip Per Sempre del cantante Luciano Ligabue.

Nel 2021 è stato protagonista del film di Netflix Sulla stessa onda, pellicola dove aveva preso parte anche Elvira Camarrone, alias Clara Boscolo ne Il Paradiso delle Signore.