L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 marzo rivela che il mese si concluderà in modo sorprendente per il segno dell'Ariete. La Vergine, prima in classifica, sarà pronta ad accogliere la gioia nella propria vita. Ecco le previsioni segno per segno.

Classifica e previsioni astrali: i segni flop

1️⃣2️⃣ - Ariete - Il mese si concluderà in modo sorprendente, lasciandovi con la stessa intensità con cui è iniziato. Preparatevi a qualsiasi evenienza, sia sul fronte lavorativo che sentimentale. Una fase di stallo potrebbe rallentarvi, ma ci saranno piccoli segnali di ripresa personale che vi daranno una lieve spinta in avanti.

Il cammino verso la stabilità sarà ancora lungo e dovrete pazientare prima di poter tirare un vero sospiro di sollievo. In settimana sentirete il desiderio di svagarvi e festeggiare, ma le circostanze non ve lo consentiranno del tutto. Avrete l'impressione di aver perso troppo tempo e vorrete recuperarlo, ma fate attenzione alle spese: il rischio di trovarvi in difficoltà economica è concreto. Affidatevi al vostro istinto, che vi guiderà verso le scelte più sagge. Venerdì e sabato saranno giornate favorevoli per affrontare le difficoltà con maggiore slancio: chi persevera, alla fine, vince.

1️⃣1️⃣ - Toro - In amore ci saranno turbolenze prima di poter godere appieno della dolcezza della primavera.

Gli ultimi giorni di marzo porteranno novità inaspettate che vi scuoteranno profondamente, facendovi provare un senso di agitazione. Per troppo tempo siete rimasti fermi, con la sensazione di essere imprigionati in una routine stagnante. Approfittate di queste giornate per dedicarvi a qualche cambiamento pratico, come il riordino degli armadi o la sistemazione delle finanze.

Concedetevi anche un po' di cura personale, che si tratti di un trattamento estetico o di una nuova passione da coltivare. Quando la tempesta sarà passata, vi sentirete più forti e pronti a ripartire con determinazione.

1️⃣0️⃣ - Sagittario - La settimana si prospetta altalenante, con momenti di svago alternati a contrattempi che potrebbero mettervi alla prova.

Sarà importante pesare bene le parole per evitare inutili incomprensioni. In ambito familiare, le tensioni potrebbero sfociare in discussioni accese: meglio prevenire, evitando di alimentare polemiche. Sul piano creativo, invece, ci saranno buone opportunità. La scrittura, la lettura e i progetti personali potranno darvi soddisfazioni, e chi ha talento potrebbe anche trarne un guadagno extra. Un'idea brillante vi permetterà di proseguire nonostante le difficoltà. Fatevi sentire, anche a distanza, e dimostrate la vostra determinazione.

9️⃣ - Acquario - Vi sentirete come se foste intrappolati in una realtà surreale, quasi come dentro un film. Questa settimana vi porterà maggiore consapevolezza e vi aiuterà a comprendere meglio la situazione in cui vi trovate invischiati.

Anche se non potrete agire come vorreste, troverete comunque il modo di accettare le circostanze e di adattarvi. Chi non si reinventa, fallisce.

8️⃣ - Leone - Uscirete lentamente dal vostro guscio interiore, avviandovi verso una ripresa graduale. Questo mese vi ha spinto a riflettere sulla vostra vita, facendovi comprendere ciò che vi piace e ciò che invece desiderate cambiare. Le prossime giornate saranno dedicate proprio a mettere ordine e a liberarvi del superfluo. La pazienza sarà la vostra migliore alleata: chi insiste e non si arrende, alla fine ottiene ciò che desidera. Inseguite i vostri obiettivi senza lasciarvi influenzare dal giudizio altrui. Un po' di sano egoismo non guasta, purché resti entro i limiti del rispetto reciproco.

Venerdì e sabato saranno le giornate migliori, e in amore potrebbero nascere nuove consapevolezze per alcuni single.

7️⃣ - Scorpione - Sul lavoro dovrete stringere i denti per non lasciarvi sopraffare dalla pressione e dallo stress. Il periodo non è dei più semplici, ma cercate di mantenere la concentrazione senza farvi travolgere dalle preoccupazioni. Per quanto riguarda la sfera sociale, le opportunità di nuove conoscenze saranno limitate, ma qualcuno potrebbe stringere contatti interessanti online. Cercate di non farvi coinvolgere in discussioni inutili e imparate ad accontentarvi di ciò che avete. Anche sul piano economico sarà necessario stringere la cinghia per affrontare con maggiore serenità il futuro.

Oroscopo settimana 24-30 marzo: i segni top

6️⃣ - Capricorno - Dopo un periodo di forte irrequietezza, vi troverete in una fase di accettazione. Sapete che il momento è complicato, ma state facendo il possibile per affrontarlo con coraggio. Molti di voi tendono a nascondere le proprie difficoltà dietro un sorriso di facciata per non appesantire chi vi circonda. Se vivete soli, potreste sentirvi più frustrati e a corto di idee. Durante la settimana sarà necessario prendere decisioni importanti e stabilire nuove regole per dare maggiore ordine alla vostra vita. Dedicate attenzione al vostro benessere fisico: fate movimento, curate l'alimentazione e non trascurate il sonno.

5️⃣ - Gemelli - Il mese si chiude con eventi inaspettati che stravolgeranno i vostri piani.

Se l'inverno è stato complicato, la nuova stagione porterà un lieve miglioramento, anche se per cambiamenti significativi bisognerà attendere ancora un po'. Tuttavia, questa settimana segnerà una maggiore accettazione della realtà. Le preoccupazioni per una persona cara potrebbero togliervi il sonno, ma non dovete lasciare che l'ansia vi blocchi. Al contrario, saranno giornate ricche di spunti creativi e voglia di fare. Sul lavoro e nelle finanze ci saranno piccoli segnali positivi: lasciate da parte il pessimismo e mettetevi in gioco.

4️⃣ - Cancro - Finalmente potrete respirare un'aria più positiva e rigenerante. Dopo un periodo difficile, vi sentirete più energici e pronti a rimboccarvi le maniche.

Ogni problema sembrerà meno insormontabile e questo vi aiuterà a trovare soluzioni efficaci, specialmente in ambito lavorativo ed economico. Chi cerca un'occupazione dovrà valutare nuove opportunità senza esitazioni. In amore, la situazione sarà più chiara e le coppie potranno appianare i loro dubbi. Sarà il momento ideale per fare ordine nella vostra vita e dare il via a progetti personali.

3️⃣ - Bilancia - Le prossime giornate saranno decisive per molti di voi. Anche se il periodo non è dei migliori, si intravede un piccolo spiraglio di luce. Sfruttate il tempo a disposizione per dedicarvi a nuove passioni e reinventarvi. Le coppie che convivono si scopriranno più unite, mentre chi lavora da casa troverà nuovi stimoli.

L'importante sarà fare squadra e sostenersi a vicenda per superare questo momento con serenità.

2️⃣ - Pesci - In questa settimana il vostro spirito si risolleverà e farete progetti in vista dell'estate o delle vacanze di Pasqua. C'è molto in gioco, in questo frangente della vostra vita. Il sorriso tornerà sul vostro viso e non se ne andrà tanto facilmente. Se siete innamorati, quella persona potrebbe dare un nuovo segnale nei vostri confronti. Via libera ai matrimoni e alle partenze. Investite in voi stessi, con la cultura non si spreca mai denaro! Qualcuno o qualcosa vi farà vivere un'intensa emozione.

1️⃣ - Vergine - Iniziate a fare i bagagli perché entro fine aprile partirete. Che sia una vacanza o una gita fuori porta, vivrete delle grosse emozioni.

Una felicità inaspettata sta per bussare alla vostra porta. L'amore è vicinissimo, la passione è palpabile, l'attrazione è esplosiva. Eventuali tensioni che hanno caratterizzato i giorni scorsi si attenueranno, permettendovi di trovare un equilibrio. Cercate di movimentare le giornate con nuove abitudini: una colazione in cortile (o sul balcone), una piccola chiacchierata con i vicini o una semplice serata dedicata a un film in compagnia della famiglia. Riscoprite tradizioni dimenticate e concedetevi momenti di leggerezza.