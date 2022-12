Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 7, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 circa e in streaming e on demand su RaiPlay. Le anticipazioni relative alla puntata di martedì 3 gennaio rivelano che tra Ludovica e Ferdinando le cose inizieranno a non andare bene, complice anche il fatto che Torrebruna sarà insospettito dalla frase di Fiorenza sulla malattia di Flavia.

Marcello, ovviamente, coglierà il momento propizio per cercare di riconquistare l'affascinante Brancia e - dopo aver ricevuto un rifiuto da parte sua prima di Natale - pare che le sue possibilità riuscirci nel nuovo anno possano crescere, dopo un gesto che la lascerà senza fiato.

Nel frattempo, Matilde ha sempre più paura di suo marito Tancredi, che non è mai cambiato: egoista e perfido, non le lascerà di certo vivere la sua storia d'amore con Vittorio.

Adelaide è dalla parte di Tancredi: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Matilde conosce bene suo marito Tancredi e ha sempre più paura che possa perdere il controllo qualora scoprisse il legame tra lei e Vittorio. Tuttavia, Adelaide non sembra d'accordo e la sprona a dare una seconda possibilità al marito, cercando di capire le sue reali intenzioni.

Tancredi sa bene quel che fa: se è conciliante con Matilde è solo per raggiungere il suo obiettivo, ovvero riconquistarla e portarla di nuovo a Torino.

Irene tradita da Clara: anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 3 gennaio

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di martedì 3 gennaio, il piccolo Adelmo ispira Vittorio e Roberto per una iniziativa benefica a favore degli orfanelli. Gloria, venuta a conoscenza della loro idea, ne è entusiasta.

Intanto, Irene riceve una brutta notizia: Clara ha "retto il gioco" ad Alfredo e la giovane Cipriani lo vive come un tradimento.

Nel frattempo Tancredi di Sant'Erasmo sarà furioso davanti al rapporto che sta nascendo tra Matilde e Vittorio, ma cercherà di mantenere la calma, in modo da non far allontanare la moglie.

Infine, le anticipazioni rivelano che Marcello, non dandosi per vinto, farà un regalo speciale che toccherà il cuore di Ludovica nel profondo: quindi la giovane Brancia ripenserà ai momenti passati con lui e non potrà che averne nostalgia.

Ferdinando Torrebruna vedrà tutta la scena e si convincerà che Ludovica, ora che è tornata a Milano, lo potrebbe lasciare per tornare con il suo ex fidanzato Marcello, consapevole che è lui l'uomo che ama.