Le puntate Il Paradiso delle Signore continuano ad appassionare il pubblico di Rai 1. Le anticipazioni della puntata del 28 dicembre svelano che Tancredi e Matilde si troveranno faccia a faccia a Villa Guarnieri, teatro di un loro acceso scontro che porterà a inevitabili conseguenze.

Nel frattempo, Irene comincerà a pensare a Michele, affascinante artista arrivato al grande magazzino. Intanto Gemma che, scoperto il segreto dell'amico capirà che Roberto sarà in serio pericolo per amore e penserà a un modo per ricambiare l'aiuto che ha ricevuto quando ne aveva più bisogno, intanto la giovane Zanatta si sta infilando in una situazione molto più grande di lei.

Occhio anche a Marcello che, per fare bella figura con Ludovica e Adelaide, spiazza Umberto.

Irene alla conquista di Michele: trame Il Paradiso delle signore

Nei prossimi episodi della soap Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 Irene sarà attratta da da Michele, uno dei due artisti che arriveranno al grande magazzino in occasione delle feste natalizie. Quindi avrà un'idea: organizzare un'uscita a quattro per poterlo vedere senza far capire le sue reali intenzioni. Irene pianifica così un appuntamento con Vito, Maria e il bel Michele. La giovane Puglisi, però, non pare molto contenta della trovata dell'amica. C'è anche un'altra persona che non gradisce la cosa: si tratta di Alfredo, ovviamente, che rode di gelosia.

Marcello sorprende Adelaide nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Da quando Ludovica è tornata a Milano, Marcello non fa altro che pensare a lei e a come conquistarla, mettendo fuori gioco Ferdinando. La bella Brancia, almeno per ora, non sembra però volerne sapere. Barbieri è anche un uomo d'affari, anche se agli inizi.

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Barbieri avrà un'idea vincente per soffiare un grosso affare a Umberto. Infatti comprerà una società senza che compaia il suo nome e quello di Adelaide, così da battere sul tempo una grossa compravendita che brama Guarnieri. La contessa sarà piacevolmente stupita da questa mossa.

Vittorio e Matilde infuocano Villa Guarnieri: spoiler Il Paradiso delle signore

Nella puntata del 28 dicembre che andrà in onda su Rai 1, Gemma capirà che Roberto ha una storia con Mario. Sarà lo stesso Landi a raccontare tutto all'amica, togliendosi un peso dalla coscienza. Infine, come svelano le anticipazioni, ecco che Tancredi si presenterà all'improvviso a Villa Guarnieri davanti a Conti e alla moglie. La sera si infuocherà dopo un duro scontro con Matilde, che sarà l'inizio di un incubo.